La gripe aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres. Ocasionalmente, puede transmitirse a personas expuestas a las aves contaminadas, pero las autoridades sanitarias aseguran que este fenómeno es poco común. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró el alerta sanitaria y confirmó que hasta el momento se detectaron, en todo el país, 12 casos positivos en aves. En tanto que son 14 las personas que tuvieron contacto con esos animales. ¿Cómo evitar el contagio de esta enfermedad? Cómo se transmite y cuáles son sus síntomas.

Gripe aviar: cuál es la situación epidemiológica en Argentina

Las investigaciones epidemiológicas realizadas por las distintas jurisdicciones identificaron, hasta el momento, 14 personas (11 adultos y 3 menores) que estuvieron en contacto con las 12 aves infectadas con gripe aviar que el Senasa detectó en todo el país —los casos positivos en animales fueron reportados en las provincias de Jujuy, Salta, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—.



Ninguna de las 14 personas expuestas presenta síntomas de la enfermedad hasta la fecha. Además, todas se encuentran en seguimiento por parte de los equipos de salud de las jurisdicciones correspondientes.

El último reporte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud informó que todavía no hubo transmisión interhumana sostenida de virus, el riesgo de transmisión continúa considerándose bajo y no se transmite por ingesta alimentaria. Es decir, que el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.

Córdoba, la provincia con más casos de gripe aviar detectados

El último caso de gripe aviar en aves fue detectado en la localidad de Los Álvarez, de Córdoba. El Senasa informó que en esta provincia ya se reportaron siete casos. Mientras que a nivel nacional, los positivos ya suman 12 casos: 7 en Córdoba, 1 en Buenos Aires, 1 en Jujuy, 1 en Neuquén, 1 en Salta y 1 en Santa Fe.

Cómo se transmite la gripe aviar en humanos

El Ministerio de Salud de la Nación precisó que la transmisión del virus a las personas se considera baja. Y explicó que los humanos pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. El contagio "ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos".

En este sentido, Salud remarcó que el virus no se transmite por la ingesta de alimentos, por lo que el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.

Las recomendaciones de la cartera sanitaria para prevenir el contagio son:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol.

Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.

En relación con la presencia de aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo.

En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades.

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

Cuáles son los síntomas de la gripe aviar en humanos

Aunque el contagio de aves a humanos del virus de la gripe aviar sea poco frecuente, el OPS aseguró que "siempre que los virus de la influenza aviar circulan entre las aves, existe el riesgo de aparición esporádica de casos humanos". Por ese motivo, recomendó elevar las medidas de prevención y estar alerta ante la aparición de estos síntomas:

Fiebre alta.

Infecciones respiratorias (fiebre y tos).

Infecciones oculares (conjuntivitis).

Dolor de garganta.

Síntomas gastrointestinales (con el virus A H5N1).

Dolores musculares.

Diarrea.



Vómitos.

Dolor abdominal.

Sangrado por la nariz y las encías.

Dolor torácico.

Al menos 16 países de la región detectaron animales infectados con gripe aviar. Sin embargo, por el momento solo se confirmaron dos infecciones por la influenza en humanos. La primera fue reportada en abril de 2022 en Estados Unidos y la segunda, el 9 de enero de 2023, en Ecuador.

Qué hacer si se detectan aves que podrían estar infectadas



Ante la detección de aves con signos clínicos respiratorios, digestivos, neurológicos; disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento; el hallazgo de aves domésticas o silvestres muertas o cualquier situación sanitaria fuera de lo común, se recomienda no tocar a los animales y dar aviso inmediato al Senasa.

Las vías de comunicación son: por WhatsApp al 11-5700-5704, mediante de la aplicación "Notificaciones Senasa" (disponible para Android), al correo [email protected], por la web “Avisá al Senasa” o de manera presencial en las oficinas locales.

