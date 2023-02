El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, picó en punta en el lanzamiento de precandidaturas presidenciales en las dos principales coaliciones políticas mejor posicionadas para las elecciones de este año. En el PRO siguen las internas y la UCR apuesta a presionar para intercalar candidatos, sin omitir que Elisa Carrió anticipó que participará en las PASO, aún cuando festejó la candidatura de Larreta.. En tanto, el Frente de Todos abrió su tan solicitada "mesa política" para comenzar a definir cómo se resolverá la candidatura presidencial entre las intenciones de reelección del presidente Alberto Fernández, el operativo clamor para postular a la vicepresidenta Cristina Kircher o la larga lista de precandidatos que se anotan para sucederlos.

Además de las dos principales coaliciones políticas que se encaminan a disputar el sillón en la Casa Rosada, la ultraderecha nucleada en el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, tiene su candidato desde el surgimiento de su figura -fogoneado por algunos medios de comunicación- a pesar de las internas y denuncias que surgen de quienes fueron abandonándolo en el camino. El Frente de Izquierda también tiene definido su rumbo de precandidatos para las PASO: el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) presentará la fórmula Myriam Bregman-Alejandro Vilca, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llevará el binomio Celeste Fierro-Alejandro Bodart, y desde el Partido Obrero (PO) lanzaron a Gabriel Solano y Romina del Plá.

Por la avenida del medio, que en algún momento perteneció a Sergio Massa y que en su video de lanzamiento de campaña buscó capitalizar Larreta, aparece el intento de armado del peronismo disidente del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Junto al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey --quien ya acompañó como vice a Roberto Lavagna en un armado similar en 2019--, Schiaretti busca juntar a los gobernadores que se alejan del Frente de Todos. Aún no anunciaron candidaturas ni sellaron acuerdos con los mandatarios provinciales, aunque lograron formar el bloque Unidad Federal en la Cámara de Senadores y debilitar al Frente de Todos.

La mesa política del Frente de Todos

"Hay compañeros que tienen otra manera. Dejemos que la gente opine. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a que la gente opine? Yo lo que más quiero es profundizar la democracia", lanzó el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Urbana Play al día posterior a convocar la mesa política del Frente de Todos y ahí plantó su intención de seguir peleando por su candidatura.

Y horas antes del anticipado lanzamiento de Larreta, Fernández eligió mostrarse también con un breve video desde la Base Marambio, que fue emitido por cadena nacional y replicado por redes sociales. "El mundo nos mira. Por eso, desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienza un mañana de paz y prosperidad. Unidos, lo estamos haciendo posible", dijo Alberto en tono de candidato, acompañado por varios de sus ministros.

El primer documento de la mesa política del Frente de Todos indica que "las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones" y marcó una posición sobre el fallo judicial, en primera instancia, que impide a la vicepresidenta Cristina Kirchner ocupar cargos públicos: "Democracia sin proscripciones".

Tras el fallo Tribunal Oral Federal 2 por la causa "Vialidad", en diciembre, CFK anticipó: "No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta". Sin embargo, sectores del Frente de Todos impulsan la candidatura de la ex presidenta para 2023. Tras la primera reunión de la mesa política, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, consideró que a la expresidenta "no se le puede pedir más", pero consideró que "mide más que cualquier candidato" y que "es la persona que está en condiciones de pensar una salida".

En caso de que ni Alberto ni Cristina juegan en la candidatura presidencial, también resuenan los nombres de precandidatos como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el propio "Wado" De Pedro, y el referente del Frente Patria Grande Juan Grabois, quien anticipó que se presentaría para enfrentar al Presidente o a Sergio Massa en una interna. Este último, por el momento ,se muestra a un costado del debate electoral. Al punto que en una cena de referentes del peronismo bonaerense se dejó trascender que Massa sostuvo que "es incompatible ser ministro de Economía y candidato a Presidente".

Otro candidato que se anotó en la carrere presidencial es el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Y a la lista se suma también el exdirector del Banco Nación y titular de Unidad Popular, Claudio Lozano.

Las internas de Juntos por el Cambio

Por el lado de Juntos por el Cambio, Larreta se anticipó en la propia interna del PRO, en la que se anotan Patricia Bullrich y con menos ímpetu María Eugenia Vidal, mientras que Macri no termina de bajarse. Y desde la UCR, Gerardo Morales pide un lugar en las PASO o intercarlar candidaturas con el PRO.

Horas antes del anunciado lanzamiento de Larreta, Patricia Bullrich, en una entrevista con Cadena 3 de Rosario, sostuvo que el país "necesita a alguien que tenga mucho carácter" porque "no sale sin coraje, no sale con tibios, sino con mucha decisión". "Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor", le dedicó la presidenta del PRO al jefe de gobierno porteño. Pero no se mostró tan firme como para poner una fecha de un lanzamiento propio como sí hizo Larreta.

En paralelo, la diputada y ex gobernadora María Eugenia Vidal volvió a mostrarse como la elegida del ex presidente Mauricio Macri al inaugurar sus oficinas de campaña. En la inauguración no solo estuvo la mano derecha y ex secretario presidencial de Macri, Darío Nieto, quien actúa como armador de campaña, sino que estuvo el propio fundador del PRO. Macri mantuvo una reunión a sola con Vidal y no dio declaraciones respecto de si será candidato o no, como sugería el año pasado con el lanzamiento de su libro "Para qué".

La indefinición de Macri ya le mereció críticas del titular del bloque de la UCR, el cordobés Mario Negri, y de su propio primo y ministro de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. "Tenemos que ordenarnos lo antes posible para presentarle una alternativa clara a la sociedad", le pidió su primo y dijo verlo "más a Mauricio en actitud como mentor y líder que como candidato".

En tanto, desde la UCR, sobrevuelan los nombres de Facundo Manes y Gerardo Morales pero sin firmeza para plantarse como precandidatos al PRO en las PASO. Tras la victoria del radicalismo en las PASO de La Pampa -la primera elección del año- el gobernador de Jujuy sin posibilidad reelectoral, Gerardo Morales, se animó a candidatearse a presidente con Larreta como vice, pero la propuesta no tuvo eco en el PRO. Por lo que parecen ser presiones o negociaciones para intercalar lugares en las listas, algo que también la UCR intenta en provincia de Buenos Aires.

La que sí se animó a disputar la interna con el PRO es la ex legisladora Elisa Carrió. "En la Coalición Cívica va a haber candidata y la candidata voy a ser yo", aseguró Lilita a principios de febrero, anticipándose al resto de los posibles precandidatos de la coalición, en una entrevista radial. "Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores", confesó su estrategia. Lo suyo suena más a un posicionamiento para negociar lugares en las boletas.

Milei Avanza entre denuncias

La Libertad Avanza tiene a Milein como candidato puesto desde las elecciones legislativas del año pasado, de tal manera que el economista hizo poco uso de su bancada de diputado, con escasos proyectos presentados y nula participación en comisiones, y utilizó su sueldo para sortearlo entre sus seguidores.



Milei se lanzó como candidato en junio pasado en un poco concurrido acto en la cancha de El Porvenir, en Gerli, en el sur del Conurbano. Desde entonces, todo fueron internas en el partido del mal llamado libertario. Uno de sus impulsores en los inicios, el financista Carlos Maslatón, mostró sus diferencias y pidió abrir una interna. La respuesta estuvo a cargo de Karina Milei, armadora del economista, quien dijo: "Que compita por la suya".



En las últimas semanas, Milei recibió denuncias y deserciones por parte de la juventud libertaria que lo acompañó en el inicio. Cuando la militante Mila Zurbriggen aseguró que en el partido del ultraderechista "todo es por sexo y guita". A pesar de las denuncias, Milei consiguió ampliar la base de su sello para la candidatura presidencial, al sumar al partido creado por Francisco De Narváez "Unión Celeste y Blanco" para su campaña 2023.

Las definciones en el Frente de Izquierda

El FIT ya tiene los binomios de sus precandidatos presidenciales definidos cuando aún faltan varias semana para el cierre de listas. El primer partido de la coalición de izquierda en presentar el binomio fue el PTS de Bregman y Vilca. "Creemos necesario plantear nuestros precandidatos y precandidatas para no dar la disputa en desventaja, que nuestra propuesta se vaya consolidando y posicionando", expresó Bregman en aquel momento.

A esa decisión se sumaron el MST y el PO que también definieron los propios. "Tenemos una visión crítica de la actual política del FIT-U. No está siendo un factor disruptivo y no queremos que el lugar contestatario y de denuncia del régimen quede en manos de la derecha reaccionaria de Milei", planteó Solano de cara al proceso electoral.

Con las cosas definidas al interior del frente aún restan acomodarse las piezas en el resto del arco de la izquierda como la izquierda (Nuevo MAS) y Autodeterminación y Libertad, el partido del histórico Luis Zamora. Como informó PáginaI12, el Nuevo MAS es el partido que intentará un acercamiento al FIT, aún sin definir candidaturas propias. "El FIT-U sigue encerrado en su interna eterna de espaldas a la realidad, Bregman lanzó su candidatura hace un año y no hacen otra cosa que pelearse entre ellos", apuntó Manuela Castañeira, la candidata presidencial del espacio en las últimas elecciones.

El armado "antigrieta" de Schiaretti

"O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina", sostuvo Larreta en su video de lanzamiento. Así el jefe de gobierno porteño apuntó a la avenida del medio que algún momento construyó Massa --junto al ex gobernador cordobés Juan Manuel De la Sota-- y que ahora intenta construir el gobernador sin posibilidad de reelección Juan Schiaretti.

El armado "antigrieta" del cordobés junto Urtubey fue lanzado en enero y esta semana sumó su primer gran logro político. Los senadores Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes), Guillermo Snopek (Jujuy) y María Eugenia Catalfamo (San Luis) rompieron con el bloque del Frente de Todos y formaron el bloque "Unidad Federal" junto a la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo.

El espacio de Schiaretti aún no tiene candidatos pero busca sumar fuerzas provinciales disidentes del Frente de Todos. En ese camino, el gobernador cordobés ya consiguió fotos con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien puso a su senador en el flamante bloque; y con el mandatario santafecino Omar Perotti, quien aún no dio nuevas señales.

La presencia del senador entrerriano Kueider en el nuevo bloque también fortalece el rumor de un salto del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien se alejó del gobierno tras el juicio político a la Corte Suprema. "El país debe tener mayor calidad institucional, debe respetarse la división de poderes, deben respetarse los fallos de la Justicia", dijo Schiaretti en su último discurso de apertura de sesiones de la Legislatura provincial.

El mandatario cordobés también intentó sumar a los radicales disconformes con el acaparamiento del PRO en Juntos por el Cambio e intentó seducir a Facundo Manes, quien rechazó el convide y lo invitó a sumarse a la coalición opositora.

El flamante integrante del bloque Unidad Federal, el jujeño Snopek pareció cortar los puentes de un acuerdo con los radicales, con durísimas críticas al gobernador Gerardo Morales, en su carta enviada a la vicepresidenta Cristina Kirchner para explicar su alejamiento del bloque oficialista en el Senado: "No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución ni ningún mecanismo de contrapeso".