* Paramount+ reveló el tráiler de The Rise of the Pink Ladies que se estrenará el 7 de abril. La ficción, precuela del icónico musical Grease (Randal Kleiser; 1978), contará el origen de la banda que capitaneaba Betty Rizzo. Se ubica hacia 1954, un poco antes de la historia de Sandy y Danny Zuko, ya había unas chicas levantando polvareda en la Rydell High School. Preparen sus chaquetas rosadas.



* Este viernes Prime Video estrenará Todos quieren a Daisy Jones, la biopic inspirada en Fleetwood Mac. Ascensos, caídas, amores, rencillas y todo lo que uno se imagina de una banda que llevaba los ’70 tatuada en cada una de sus composiciones. Para poner en la batea junto a Casi famosos.

* La sexta temporada de Billions podrá verse por Universal+ desde el próximo 17 de marzo. La gran novedad viene por el estreno de un nuevo duelo. El fiscal Chuck Rhodes (Paul Giamatti) tiene un nuevo multimillonario en la mira. Mike Prince (Corey Stoll) será su nuevo oponente, un experto en finanzas que parece decidido a cambiar el juego de las fortunas. Maquiavelismo, Wall Street y good show…

El personaje

Mario de División Palermo (Renato Condori Sangalli). Es el integrante boliviano de la fuerza inclusiva que patrulla el barrio que le da nombre a la serie. “Yo no vine a morir por Palermo”, dirá en un momento. Oriundo del Altiplano, sueña con brillar en el stand up y termina operando para los de azul. Eso sí, en un desalojo es el primero en sufrir cachiporrazos. Tal como asegura en su monólogo: “Viste cuando tenés que ir a la comisaría y no sabés donde queda, y te decís, “ya fue salgo con esta cara que seguro me llevan por portación de cara”.