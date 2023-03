Entre el 19 y el 23 de abril, Music of the Spheres: Live at River Plate llegará a los cines de todo el mundo, el documental que retrata la serie de diez shows de Coldplay en River Plate, que contará con imágenes inéditas, entrevistas y el detrás de escena de cada fecha. Los tickets estarán a la venta desde el 8 de marzo en la web de la banda, y aún no hay precisiones de cuáles serán las salas donde podrá verse.

Para su realización se dispusieron 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360° en cada uno de los recitales. El director fue Paul Dugdale, quien también estuvo al frente de Havana Moon, que retrató la presentación gratuita de 2016 de Los Rolling Stones en Cuba, y Olé, olé, olé!, con el recorrido del mítico grupo por América Latina.

Si bien algunos de los shows en el país fueron transmitidos en vivo en salas de cine, el documental contará con más material del visto hasta ahora. Durante la gira "Music of the Spheres", el grupo británico liderado por Chris Martin, batió varios récords en Argentina, en cantidad de shows en una misma visita, y en convocatoria.

Además, contaron de invitados como Jin, integrante del grupo surcoreano BTS, HER, Tini, Manuel Turzio y los exSoda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes cantaron una versión de "De música ligera" y "Persiana americana".

¿Coldplay vuelve a Argentina?

Con un guiño a la Argentina, la banda británica subió un video en enero para anunciar su gira 2023. “Más fechas próximamente”, anticipó el conjunto liderado por Chris Martin.

Los shows de su gira previa en Brasil se habían reprogramado a raíz de un problema de salud de Martin. Por esa razón, los intérpretes de hits como “Fix you” y “The Scientist” debieron suspender sus dos presentaciones en Río de Janeiro y seis en San Pablo, que iban a realizarse entre el 11 y 22 de octubre del año pasado.



Debido a la infección pulmonar en el líder de la banda –de la que luego se recuperó– los recitales se pasaron para marzo de 2023. Como el grupo británico deberá volver al continente para sus shows reprogramados en Brasil, para los fanáticos existiría la posibilidad de que regresen a la Argentina y “Coldplay 2023” se convirtió en tendencia en las redes sociales.



Seguí leyendo: