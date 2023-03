#RondaDeFree Papo y Larrix definirán el campeón nacional en la jornada final de la FMS Argentina, esta tarde en C Complejo Art Media, con Mecha ya en el tercer puesto y previa con exhibición de la rapera española Sara Socas.

#HacelaSimple Las piletas ya se vacían y las playlists siguen llenas con las canciones nuevas de El mató a un policía motorizado (Medalla de oro), de Malón (Un cielo rojo), de Magios junto a ¿Juan Julián? (Los veranos), de Pol Nada con Barbarita Palacios y Barda (Imperio) y de los inesperados cruces entre Carca y Graciela Borges para Gravamen, o de A.N.I.M.A.L con Abel Pintos para una nueva versión de Buscando llegar hasta el sol.



#JoystickDivision ¿Fan de los RPG de acción nipones? Bandai Namco cumple su cuota con la edición Remastered de Tales of Symphonia, que actualiza para las consolas modernas este clásico con personajes de Kosuke Fujisjima (PlayStation, Xbox y Switch); y con Digimon World: Next Order, que aporta otro juego de coleccionismo y crianza de bichos, en la escala de adorables a temibles, basado en el universo Digimon (Switch, PC vía Steam). Además, más en plan caza de criaturas mitológicas, Electronic Arts y Koei Tecmo publicaron Wild Hearts, una aventura épica en un Japón de fantasy medieval, donde cazadores curtidos en las tecnologías karakuri persiguen bestias gigantes que atacan las poblaciones.



#DeVisitante Vení, vení, cantá conmigo. Los californianos The Brian Jonestown Massacre confirman nueva visita con garantía de psicodelia garagera para el 18/4 en C Complejo Art Media. En reemplazo de Blink-182, que baja su gira sudamericana por lesión del batero Travis Barker, los estadounidenses Twenty One Pilots se sumarán a la grilla del Lollapalooza para la fecha del 18/3. Además, el productor alemán Paul Kalkbrenner propondrá atardecer de house en otra PM Open Air en Madero Boardwalk (1/4); y la drag queen brasileña Pabllo Vittar armará fiesta dance en C Complejo Art Media (20/4).

#HayTablas Una chica reescribe su memoria en El rayo, del grupo Piel de Lava, co-dirigida por Valeria Correa (3/3, El Portón de Sánchez). Dos mujeres bailan y hablan sin palabras en Salir del ruedo, de y con Laura Azcurra y Mariana Astutti (3/3, Cultural Morán). Los mandatos de género arman comedia en el unipersonal Úteros, de Vicky Grigera (4/3, CC Maradona, Morón, a la gorra). Y las mujeres de una misma familia buscan escapar de lo heredado en Libe Brent (el amor quema), de Celeste Pierri (5/3, Cultural Morán).





