La sexta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino (LPF) 2023 cierra este lunes 6 de marzo con los partidos de Godoy Cruz vs Racing, Arsenal vs Belgrano de Córdoba y Boca vs Defensa y Justicia. A qué hora juegan, cómo verlos en TV y online y formaciones.

Tras el triunfo de River sobre Lanús y los empates entre San Lorenzo y Huracán y entre Independiente e Instituto de Córdoba, hoy cerrará la fecha con los últimos tres partidos.



Godoy Cruz vs Racing

Racing visita a Godoy Cruz desde las 17 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El partido se podrá ver por TV en vivo, por ESPN Premium.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Tadeo Allende, Nahuel Ulariaga, Roberto Fernández, Matías Ramírez; Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno; Moralez o Gómez; Oroz o Hauche, Maxi Romero y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Arsenal vs Belgrano de Córdoba

En paralelo, Arsenal y Belgrano de Córdoba jugarán a las 17 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, partido de Avellaneda. El árbitro será Hernán Mastrángelo y podrá verse en vivo por TNT Sports.

Posibles formaciones

Arsenal: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio, Joaquin Pombo, Adrián Sporle; Juan Cuesta, Franco Vega, Felipe Peña, Lautaro Guzmán; Santiago Paiva, Flabian Londoño. DT: Carlos Ruiz.

Belgrano de Córdoba: Manuel Vicentini; Gabriel Compagnucci, Erik Godoy, Diego Novaretti, Nicolás Meriano, Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas, Iván Ramirez; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Boca vs Defensa y Justicia

A las 21, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. El duelo entre el “Xeneize” y el “Halcón” definirá el primer puesto del torneo argentino, ya que si los de Florencio Varela ganan, superarán a San Lorenzo y, si empatan, quedarán con los mismos puntos pero mayor diferencia de gol. Si se imponen los de la rivera, también quedarían en el primer puesto por diferencia de gol.

El enfrentamiento estará a cargo del referi Fernando Espinoza y podrá verse a través de las pantallas de TNT Sports.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Defensa y Justicia: Luis Unsain; Agustín SantAnna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto; Gonzalo Castellani, Kevin Gutiérrez, David Barbona, Rodrigo Bogarín, Santiago Solari; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Seguí leyendo: