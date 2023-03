Pedro Pascal: "La película para nosotros es muy importante, como exiliados de Chile"

El actor Pedro Pascal destacó a Argentina, 1985 y aseguró que es una película muy valiosa para él como exiliado de Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

"Yo creo que es obvio, es muy importante para nosotros, el contexto es muy específico, somos exiliados desde chile. (Argentina) siendo el primer país en la historia del mundo que llevó (a sus genocidas) a juicio, es como un estándar para el resto del mundo", sentenció la estrella de la serie The Last of Us, acompañado por su hermana, la productora Javiera Balmaceda Pascal.