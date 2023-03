Con una fastuosa gala y repleta de estrellas del cine, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) celebrará este domingo la 95º entrega de los Premios Oscar, que destaca a las mejores películas y artistas de la industria del último año.

Las cintas que se perfilan como las favoritas para hacerse con el Oscar a la mejor película son Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que recientemente se hizo con el Premio del Sindicato de Productores; Los Fabelman de Steven Spielberg, tras su triunfo en los Globos de Oro; y Sin Novedad en el Frente, de Edward Berger, que se coronó en los Premios BAFTA.



En la categoría reina aparecen también otros trabajos de gran presupuesto, como Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, y Avatar: el Camino del Agua, de James Cameron; y películas con menor proyección comercial como El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund, o Ellas Dicen, de la cineasta Sarah Polley.

Como todos los años, la ceremonia se realizara en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) y nuevamente, el evento será conducido por el actor y humorista Jimmy Kimmel, quien ya presentó los premios en 2017 y 2018,

En tanto, la previa con la alfombra roja y la gala serán este domingo 12 de marzo, a partir de las 19 hora argentina y se podrá seguir en toda América Latina a través de la señal de TNT, TNT Series (en idioma original), y la plataforma de streaming, HBO Max.

Premios Oscar 2023: habrá una gran cantidad de presentadores

Durante la ceremonia, son varias las estrellas que suben al escenario para entregar premios, presentar actuaciones musicales y realizar anuncios. En este sentido, la Academia comunicó recientemente un listado de artistas que dirán presente durante los Oscar 2023.

Nicole Kidman, Antonio Banderas y Salma Hayek, así como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, y Ariana DeBose, son algunos de los intérpretes que se verán durante la transmisión.



Además, se unirán otras caras conocidas como las de Halle Bailey, Andrew Garfield, Hugh Grant, Jessica Chastain, John Cho, Elizabeth Banks, Danai Gurira, Florence Pugh y Sigourney Weaver.

Y también Emily Blunt, Jennifer Connelly, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

Premios Oscar 2023: Lenny Kravitz actuará en el homenaje "In Memoriam"

El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en los Oscar dentro del segmento "In Memoriam", el espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior.



Recientemente, la organización también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema Lift Me Up, del film Black Panther: Wakanda por Siempre; y Sofia Carson y Diane Warren interpretarán Applause, de la cinta Tell It Like A Woman.



Además, David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu participarán del show con la canción This Is a Life, de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

"Argentina, 1985" y la expectativa del tercer Oscar para el país

Argentina, 1985, de Santiago Mitre, se ubicó entre las cinco candidatas de la terna "Mejor Película Internacional" y deberá pelear por la estatuilla frente a Sin novedad en el frente (Alemania), Cerca (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

El film de Mitre es oficialmente la octava cinta argentina en competir como nominada al mencionado galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

A la fecha, siete producciones nacionales habían sido nominadas y dos de ellas se llevaron a la estatuilla que reconoce a las cintas hechas fuera del territorio estadounidense y donde no predomina el idioma inglés en el guion cinematográfico.



El film más visto del 2022 del cine nacional, inspirado en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani, respectivamente-, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar, se encuentra disponible en Amazon Prime Video.



