A finales de 2022, las boleadoras que engalanaron los testículos de Mick Fleetwood para la tapa de Rumours fueron subastadas en 128 mil dólares. Memorabilia pecaminosa, como vía de acceso a uno de los trabajos más exitosos de la historia del rock. No muy distinto de lo que pretende Todos quieren a Daisy Jones (disponible en Prime Video), miniserie de diez episodios inspirada libremente en la banda que dio con el zeitgeist de la música Made in California en los ‘70. Etiqueta de advertencia: no es la biopic de Fleetwood Mac, sino de su leyenda convulsa, del trabajo en cuestión y de todo lo que sucedía en el barrio de Laurel Canyon hace medio siglo.



A la usanza de Velvet Goldmine (Todd Haynes; 1999) y Casi Famosos (Cameron Crowe; 2000), la ficción parte de una investigación periodística acerca de una agrupación que decidió disolverse en su mejor momento. Dos décadas después los involucrados se disponen a contar su verdad sobre lo que pasó antes, durante y después de la grabación de Aurora, el disco que los llevó a la cima. Hay muchas postales del Sunset Strip, estadios colmados, un avión ploteado con el nombre de la banda, grabadoras de cinta abierta y rockolas. Pero en primera línea reverbera el complejo vínculo artístico y emocional entre la chica del título (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin). Ella, a imagen y semejanza de Stevie Nicks, viene a sintonizar con la resaca del hipismo y su ambición de consagrarse en los escenarios. El otro vendría a ser el Lindsey Buckingham de este relato, el líder que tuvo un bonzo creativo con la cantante.

Dunne es “el tipo correcto para estar al frente de un grupo”, graficó el actor a cargo del personaje. “Es fuerte, disciplinado y con determinación” pero con la sobriedad como talón de Aquiles. Y Daisy, con su poder interpretativo, carisma, sus vestidos de bambula y pura bohemia, serán su nueva droga. “O se conocieron en el momento equivocado o nunca estuvieron destinados a estar juntos o están destinados a estar juntos en el futuro... hay muchas variables que lo hacen interesante. Y, hay mucho trabajando en contra de ellos”, dijo Keough. Para la confección de la cantante, además de la vocalista de Fleetwood Mac, tuvo en cuenta a otras figuras del período como Cher y Joni Mitchell. “Sentí un sentido de propiedad sobre ellas”, confesó la actriz y nieta de Elvis Presley.

Todos quieren a Daisy Jones, basada en la novela de Taylor Jenkins Reid y producida por Reese Witherspoon, es como el soundtrack que acompaña a la serie: melancólico, fatuo y modélico. “Look At Us Now (Honeycomb)” vendría a ser la “That Thing You Do!” de esta serie que responde al “Grandes Éxitos” de ascensos estratosféricos, el caos como camino para la creación, musas indispensables y “toxic twins” que, en este caso, eran amantes. La construcción del relato también toma caminos sin baches ni sorpresas. Es decir, los inserts con entrevistas a todos los integrantes de la banda funcionan como una melodía que se ha escuchado bastante. ¿Otro clisé? El único personaje relevante en cuanto al argumento ajeno a los Six, será la novia del frontman (Camila Morrone), obviamente, muy entrometida en el quehacer del grupo. Entre tanto maximalismo y machiettas rockeras, lo más atractivo de la miniserie se da en sus momentos de reserva. cuando la cámara parece pedir permiso para mostrar la cocina del álbum que fue el origen de sus “rumores”.

Programados

* Despedidas y novedades de HBO Max. Succession (26 de marzo) y Barry (16 de abril) empiezan a decir adiós con sus cuartas y últimas temporadas. La comedia animada Royal Crackers (3 de abril) le pondrá algo de malicia a la plataforma de streaming con la historia de un emporio de galletas que se viene abajo. Para más adelante queda Duster, la nueva producción con firma J.J Abrams. La serie de ocho episodios contará la historia de la primera agente afroamericana del FBI que busca acabar con una organización criminal en 1972.

* Paramount+ estrenará Piso Para Dos el próximo viernes. La comedia inmobiliaria que sigue a Tiffany (Jessica Brown Findlay) y Leon (Anthony Welsh). Dos veinteañeros que comparten el mismo departamento sin conocerse personalmente (él lo ocupa de día y ella por la noche) y se comunican por notas. Como Sintonía de amor, pero en Londres y con post its.

* ¿Thriller con tonada andaluza? La chica invisible (22 de marzo) le da entidad a esa quimera ficcional. La entrega relata la historia de un padre y su hija envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante un asfixiante verano español. Basada en la trilogía literaria de Blue Jeans, podrá verse por Star + desde el 22 de marzo. Star+.

El personaje

Ronald Wayne de Party Down (Ken Marino). El único de los miembros de la empresa de catering que no ambiciona ser actor y pegarla en LA. ¿Cuál es su ambición? Administrar una franquicia con sopas de toda clase de sabores. Lo logró, se fue a la bancarrota y ahora está de vuelta sirviendo champagne y tentempié en las fiestas más ridículas de Berverly Hills.