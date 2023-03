Ola de calor en la Ciudad: cada escuela resuelve cómo enfrentar las altas temperaturas

La ola de calor no se detiene y los y las alumnas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires continúan sufriendo las consecuencias. Mientras esperan un alivio climático, las comunidades educativas y los gremios se organizan para reclamar la suspensión de clases en las escuelas que no cuentan con las condiciones para garantizar una ventilación e hidratación adecuada.



Con el Ministerio de Educación decidido a no suspender, los centros de estudiantes organizan "faltazos", las familias autorizan a sus hijos e hijas a no asistir y en algunos casos los directivos deciden no contar las faltas o reducir las jornadas. Los "faltazos" se profundizarán este martes, con el paro del gremio Ademys.



