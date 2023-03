¿Qué piensan Krugman y Stiglitz acerca de la caída del Silicon Valley Bank?

Por Javier Lewkowicz

"De repente, parece que estamos volviendo a ver viejas escenas. El Silicon Valley Bank (SVB) no era de las instituciones financieras más grandes del país, así como no lo era Lehman Brothers en 2008. Sin embargo, el SVB no es Lehman. Y 2023 no es 2008. Probablemente no estemos frente a una crisis sistémica", evaluó el economista norteamericano de la universidad de Princeton y premio Nobel Paul Krugman.

La quiebra del Silicon Valley Bank provocó un enorme cimbronazo en el sistema financiero, cuyas consecuencias finales todavía se desconocen. Las bolsas en todo el mundo sintieron el impacto, más allá de la reacción de la administración del presidente Joe Biden de proteger a los depositantes de dicha institución.

Dos de las principales figuras en materia económica a nivel mundial, Paul Krugman y Jospeph Stiglitz, se refirieron a la situación. Advierten que la responsabilidad de la caída del SVB se debe a las regulaciones laxas aprobadas durante la gestión Trump y al efecto de la política monetaria de suba de las tasas aplicado por Biden.