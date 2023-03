"A lo mejor en la lista", dijo Daniel Angelici, ex presidente de Boca, operador judicial del macrismo y empresario de los juegos de azar, para confirmar que Mauricio Macri está dispuesto a jugar en las próximas elecciones de Boca Juniors. "A mí me encantaría, pero Macri no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo", fue la frase de Angelici.

La declaración la dejó tras participar, en su rol de armador político del radicalismo porteño, de la inaguración del Instituto Democracia, del espacio político encabezado por el senador Martín Losteau y el diputado Emiliano Yacobitti. Él también se puso en juego para los candidatos opositores que busquen desbancar al presidente Jorge Ameal y, en particular, a su vicepresidente y titular del Consejo del Fútbol, Juan Román Riquelme. "Con mi voto o con lo que me piden", se ofreció, aunque aclaró que no será candidato.

Lo que confirmó Angelici es que Macri está interesado en recuperar su influencia sobre Boca Juniors, pero por lo pronto sin jugar su capital político. Algo similar le ocurre a nivel nacional donde su posible precandidatura presidencial, sin definiciones, se va desdibujando a medida que se acerca la fecha límite para la presentación de listas y otros nombres como los del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya están en carrera.

La candidatura que aparece para competirle la conducción del club de La Ribera a Ameal-Riquelme es la de Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización del gobierno de Macri --a cargo de una ola de 41 mil despedidos de empleados de bajo rango e incremento de cargos jerárquicos-- y anterior jefe de Marketing durante la gestión de Macri en Boca.

Angelici también aprovechó el micrófono, en una entrevista con TN, para criticar a Riquelme al decir que "se cree su propia mentira", luego de que el ídolo histórico del club confiara en que el oficialismo ganará las próximas elecciones xeneizes con el 95% de los votos. "Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar", intentó dibujar la derrota Angelici.