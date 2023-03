Miles de vecinos continúan afectados por los cortes de luz que desde las últimas semanas se llevan a cabo con intermitencias en distintas partes de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la histórica ola de calor que sufre el país.

Este martes, cuando la temperatura en la capital argentina alcanzó los 35 grados y la sensación térmica superó los 42.4 grados, la cantidad de usuarios damnificados pasó la marca de las 100.000 unidades. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 78 mil usuarios de Edesur continúan sin suministro.



Sergio, un vecino de Devoto que se acercó este miércoles a una manifestación en la intersección de las Avenidas Alberdi y Lacarra, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, describió en AM750 el escenario dramático que viven las personas afectadas por el corte del suministro eléctrico.

"Hace tres meses que estoy con cortes de luz intermitentes. No tengo heladera, baño, agua, no tengo nada. Son cínicos: me dicen que no pueden hacer nada y que si me dan luz ahora igual pueden cortarme mañana el servicio", contó.



El martes el ENRE reportó que a las 16 horas ya había 185 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afectados y que, alrededor de las 19, más de 160 mil hogares todavía permanecían sin suministro. Como consecuencia, miles de vecinos volvieron a salir a la calle.

Otra de las usuarias afectadas, que prefirió no dar su nombre y también se hizo presente en la manifestación en Parque Avellaneda, sumó su testimonio en el móvil de AM750. "Hace 15 días no tengo luz en mi casa, soy de la zona de José León Suárez y Alberdi. Cortamos la calle todas las noches, llamamos al ENRE, hicimos el reclamo y no pasa nada", dijo la mujer, que vive con su hija discapacitada y su marido diabético y desde el 1 de marzo no cuenta con suministro eléctrico.

"Estoy muy nerviosa, no nos dan bolilla. Nos tratan como si fuéramos números. Soy de Mataderos y ahora está todo el barrio sin luz, parece que están bajando la palanquita porque estamos acá", agregó Liliana, otra vecina que se sumó a los reclamos en Alberdi y Lacarra.

En la misma línea, Virginia García contó que tuvo que trasladar a su madre, una paciente oncológica: "Vine pacificamente a reclamar lo que nos corresponde. Al homebanking me llegan las facturas y, si yo no las pago, me cortan. Pagamos mucho de luz y no cumplen con el servicio", reclamó.

La respuesta del ENRE

Este martes, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, publicó en sus redes sociales que enviarán un informe al Congreso de la Nación en el transcurso de los próximos 90 días para que evalúe la posible caducidad de la concesión de la empresa EDESUR S.A.

Además, en diálogo con Radio 10, el funcionario reveló que la empresa contrató un servicio de abogados internacionales para litigar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en caso de la rescisión del contrato.

"Tomaremos todas las precauciones y recordemos que le quedan 60 años de concesión. Hay una serie de incumplimientos, yo diría groseras, y algunas de las inversiones están en cero, que tienen que ver con resoluciones que con un buen gerenciamiento se podían haber resuelto", concluyó Martello.

