"En la primera sesión de la Legislatura se votaron siete leyes de emergencia por unanimidad, por legisladores de Juntos por el Cambio, y antes de que llegue la pandemia", recordó el jefe de Asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, sobre la herencia de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.



Además, el funcionario bonaerense no le cerró la puerta a una eventual candidatura en las próximas elecciones: "No se si voy a ser candidato. Voy a hacer lo que me digan", declaró desde los estudios de AM750.

El principal asesor de Axel Kicillof y pieza clave en el triunfo electoral de 2019 en el territorio bonaerense dio detalles de la situación que recibieron cuando asumieron. "En lo que respecta al endeudamiento, se dió vuelta la composición de la deuda. La mayoría era en dólares cuando llegamos", explicó Bianco, respecto de las cuentas en la Provincia.

Por otra parte, el funcionario destacó a su compañero de militancia y jefe político: "No se si le gustaría a Axel (Kicillof) que yo diga esto, pero tiene un carisma innato", dijo en Branca De Vuelta.

Y agregó: "Lo que la gente le valora es haber acompañado el gobierno de Cristina (Kirchner). Es un tipo que no tiene dobleces y creo que se nota, la gente se da cuenta".

En esa línea, se refirió a una posible candidatura del gobernador a presidente: "Lo conozco desde el '98 y nunca lo escuché diciendo 'quiero tal cargo'. Lo determinará la historia y el pueblo".

Respecto de sus aspiraciones personales, respondió que siente que "puede sumar más en un cargo ejecutivo que legislativo" y no descartó una candidatura: "Voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer".

Por último, habló de la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea la que encabece las listas del Frente de Todos: "Hay un deseo de gran parte del pueblo argentino de que se presente", concluyó.