* Se acerca Platonic. La serie, protagonizada y producida por Rose Byrne y Seth Rogen, tendrá su estreno el 24 de mayo por Apple TV+. Tal como lo indica su nombre, sigue a un par de exmejores amigos que nunca concretaron. La dupla ya había mostrado su química en la comedia cinematográfica Buenos vecinos.

* La quinta temporada será la última para The Marvelous Mrs. Maisel. La serie de Amy Sherman-Palladino tendrá su premiere de tres episodios el próximo 14 de abril por Prime Video. Díganle adiós a Midge (Rachel Brosnahan), la madre, esposa y standupera que aguijoneó al “deber ser femenino”.

* Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez tendrán más compañía en Only Murders in the Building (Star+). Meryl Streep y Paul Rudd son las flamantes incorporaciones para la comedia de talante neoyorquina sobre un grupo de detectives amateurs con su propio podcast. La fecha de estreno de su tercera temporada aún está por definirse.

El personaje

Otto Müller de ¿Quién le disparó a Otto Müller? (Jaan Rekkor). En este whodunit hecho en Estonia, un legendario hombre de negocios y excampeón de lucha libre soviético es asesinado en su cumpleaños número 65. Los ocho familiares invitados a la fiesta tienen un motivo para ser sospechosos. Claramente el hombre del título nunca había leído un libro de Agatha Christie.