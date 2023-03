El sábado pasado quedaron confirmadas las listas que competirán en las elecciones provinciales del 14 de mayo. Sin embargo, a horas de la presentación en el Tribunal Electoral, el Frente Avancemos comenzó a hacer aguas y salio a tapar baches para que no se hunda el barco.

Al ya anunciado alejamiento por parte del ex titular de la CGT, Jorge Guaymás, quien enojado porque no le tocaba ningún puesto expectante en las listas, decidió pegar el portazo e integrarse a las filas Gustavo Sáenz. Este lunes se sumaron las partidas de la diputada provincial Cristina Fiore y del ex PRO Martín Grande, quien anunció que vuelve a JxC.

El caso de la diputada provincial es quizá el más preocupante, porque encabezaba una de las cuatro listas que presentaba ese Frente y justamente para renovar su banca. En su cuenta de Twitter, la legisladora indicó que se apartó por decisiones que tomó la cúpula de la dirigencia sin su consentimiento: “No entiendo la política como la búsqueda de un cargo sino como una construcción colectiva capaz de cambiarle la vida a la gente, por eso lamento algunas decisiones que se tomaron que nada tienen que ver con lo que me llevaron a este espacio”, escribió.

Grande fue por el mismo camino y aseguró que nunca estuvo sentado en la mesa de conducción de ese espacio, y que la conformación del nuevo Juntos por el Cambio, ya sin Inés Liendo, lo hizo volver a la coalición que alguna vez lo llevó a ser diputado nacional.

Ese desmembramiento del sector que se proponía como la “única alternativa válida para hacerle frente al saencismo”, le sirvió a otros espacios para reforzar los argumentos con los que desde un principio desistieron de sumarse en esa aventura: la poca coherencia en las ideas y el límite que les representaba conformar un espacio con Ahora Patria.

El primer frente que recogió el guante para posicionarse sobre lo que estaba ocurriendo con Avancemos fue Entre Todos, que lleva a Walter Wayar como candidato a gobernador, Iván Mizzau como su vice, y Lucas Godoy de candidato a diputado provincial. En diálogo con Salta/12, Wayar y Godoy fueron muy críticos con el gobierno actual y con Avancemos.

“Es claro que los armados opositores se sostienen sólo en la ambición de ganar elecciones, sin coherencia ideológica, sólo por la ambición, sin propuestas. Además, vemos que el gobierno de Salta está a la deriva, la provincia no está bien y nosotros armamos un programa de gobierno basado en propuestas en cada una de las áreas donde se necesita intervenir firme y decididamente para mejorar la vida de las salteñas y los salteños”, declaró el actual diputado nacional por el Frente de Todos.

“Con Walter Wayar e Iván Mizzau tenemos una fórmula competitiva y con ideas y proyectos no sólo para ganar las elecciones, sino para conducir los destinos de la provincia con un modelo de impacto positivo en la sociedad”, señaló.

En cuanto a su candidatura, explicó que es vital mejorar el nivel de debate en la Cámara de Diputados y trabajar en proyectos “que le importen a la gente, no a la política”, y con un modelo de diálogo que integre a todos los sectores para lograr consensos “como estamos acostumbrados a trabajar, planteando nuestras posturas de una manera clara, pero escuchando lo que todos tienen para aportar para lograr leyes que incluyan a la mayor cantidad de sectores posibles”.

Para Wayar, Entre Todos es “la única opción clara para ganarle a Sáenz”. “Con el correr de las horas vamos viendo a los dirigentes de Avancemos bajarse de sus candidaturas. No encuentran el rumbo y todavía la campaña no comenzó formalmente. Yo me pregunto, si no logran formar un equipo de trabajo para contarle a los salteños cual es la propuesta, no hay ninguna posibilidad de que gobiernen una provincia”, dijo Wayar, y agregó: “Si esta gente llega a las elecciones, será un hecho fortuito. No tienen idea de lo que significa la responsabilidad de gobernar”.

Wayar recordó que fue vicegobernador de la provincia durante tres gestiones y que su equipo de trabajo está integrado por jóvenes y profesionales de distintos puntos de la provincia, que saben la Salta que quieren y ya vienen trabajando en ese sentido.

“Con las noticias de estas últimas horas, es evidente que la única opción clara que tienen los salteños somos nosotros. Hoy, la elección es entre Gustavo Sáenz, que ya vimos que no puede gobernar la provincia, y nosotros, que ya demostramos que sabemos cómo hacerlo y que ahora sumamos sangre joven y profesional para complementar nuestra experiencia”, finalizó Wayar.

La fórmula de Entre Todos la completa Luciano Acedo Salim, quien será el candidato a intendente por la capital. Salim tiene 36 años, es licenciado en Relaciones Internacionales, Especialista en Ciencia y Tecnología y posee un Doctorado en Ciencias Económicas, además de ejercer el periodismo en Salta, resaltaron desde el Frente Entre Todos.