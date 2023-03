Las compañeras de María Isabel Speratti Aquino convocaron a manifestarse frente al Palacio de Tribunales (Talcahuano 550, CABA) el próximo 14 de abril a las 10 de la mañana para exigir justicia por su femicidio.



A María Isabel Speratti su ex pareja, Alejandro Nuñez, intentó asesinarla la noche del viernes 15 de julio del 2021. Esa vez no pudo porque mientras la estaba ahorcando en la habitación, uno de sus hijos entró a la pieza y la salvó, mientras el otro corrió a pedir ayuda.

La UFI N°1 de Cañuelas y el juez Martín Rizzo consideró que se trató de un episodio de “lesiones leves” y no un intento de femicidio aun cuando el informe médico constató que luego del ataque María tenía la cara hinchada porque se le habían reventado varias venas producto del ahorcamiento.

En varias oportunidades María solicitó a la fiscalía el cambio de carátula de lesiones leves a intento de femicidio, pero no la escucharon. Vivía con miedo, nunca logró que la justicia le suministre medidas protección acordes al alto nivel de peligrosidad de su agresor y no contaba con dinero suficiente para pagar un abogado penalista que la represente.

Frente a una total desprotección María pidió ayuda a sus vecinxs, les dijo que si veían a Nuñez por el barrio que llamen al 911 y les pasó una foto de él y de su auto.

El pasado jueves 16 de marzo a las siete de la mañana, cuando María salía con sus hijos para llevarlos al colegio, Nuñez apareció de improvisto y le disparó cuatro veces, todo frente a los ojos de los chicos.

“Estamos de luto y estamos hartas de la inacción de la justicia en las causas de violencia de género. Iremos vestidas de negro y con una venda blanca en los ojos para denunciar la ceguera y la inacción de jueces y fiscales, que derivan en complicidad con los agresores. Pedimos el cese inmediato de esta complicidad judicial sistemática por acción u omisión en las causas de madres protectoras. Por eso, esperamos que el viernes 14 de abril nos acompañen para reclamar que se cumpla la ley, que los efectores de justicia tengan formación en violencia de género y se imparta justicia según contemplan la Ley N° 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la Ley N° 26.061 de la Convención de los derechos del niño; la Convención Belem do Pará y la CEDAW. Pediremos Justicia por María y para todas las que a diario somos ignoradas y revictimizadas por un sistema judicial que no defiende nuestros derechos más básicos, por un Estado que no nos protege ni a nosotras ni a nuestres hijes”, denunciaron las compañeras de María en un comunicado.

Exigen protección para los hijos de María y sus hermanas, estas últimas, desde el 2021 reciben amenazas de muerte de parte de la familia del femicida. Además piden que haya una sanción y remoción a los responsables judiciales que desprotegieron a María y a sus hijos y una reforma judicial feminista, entre varios reclamos más.

“Sentimos un dolor inmenso por ella, sus hijos, sus hermanas y nosotras mismas que hoy tenemos que seguir la misma lucha sin María. También sentimos hartazgo por el desamparo que se repite en cada pedido de auxilio que denunciamos, por eso nos autoconvocamos”, cuanta Denise Alcoba, una de las compañeras de María e integrante del grupo Justicia por Maria.

Denise asegura que lo que le sucedió a María le puede pasar a cualquiera de ellas en algún momento, sus vidas corren peligro porque no solo son amenazadas por sus agresores sino también criminalizadas por la Justicia sin acceso a ningún tipo de protección. En ese sentido explica: “Somos muchas madres en todo el país que nos unimos hace tiempo con la desesperación de no saber qué más hacer para estar a resguardo y, ante todo, que nuestros hijos también estén protegidos. No tenemos protección alguna. A veces contamos con medidas cautelares para que no se acerquen los agresores y tenemos que reunir las pruebas cada vez que no las cumplen, esas desobediencias no tienen ninguna consecuencia. Pagamos un costo emocional y económico enorme para defendernos pero los agresores siempre siguen impunes y hasta llegamos a ser perseguidas por proteger a nuestros hijos del peligro que estos progenitores significan. Nos siguen matando, los números de las compañeras asesinadas siguen corriendo. Que esto ocurra sistemáticamente es una decisión política.”

La semana pasada en Las12 te contamos que según los casos relevados en los medios de comunicación, se produjeron ocho femicidios que tuvieron trascendencia mediática durante marzo, lo que significa que este número puede ser mayor por casos no registrados en la prensa. Este lunes 27 Ana Lorena Domínguez de 43 años fue asesinada delante de sus hijas por su pareja Alberto Gordillo. Vivían en el barrio porteño de Barracas, Sol la hija mayor de Ana, contó que su mamá denunció a Gordillo por violencia de género en varias oportunidades pero que a veces pedía retirar las denuncias porque él la amenazaba. Nunca pudo salir del círculo de violencia en el que se encontraba.

“Siento mucha pena y lástima, porque no puedo creer cómo no se dieron cuenta de la situación. Mi mamá aportó muchos datos e información y no la supieron ayudar. En todos lados hacen propagandas que si te acosan denunciá, si te maltratan denunciá y cuando una denuncia pasan estas cosas. Si ellos no reaccionan a tiempo esto es inevitable, si le hubiesen prestado atención mi mamá hoy estaría viva. Siento que hacen muchas cosas en vano. Mi mamá fue una mujer más abandonada, pidió ayuda y no estuvieron”, dijo Sol en comunicación con IP Noticias.