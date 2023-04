"El soldado no muere en la guerra, el soldado muere cuando el pueblo lo olvida", afirma con convicción Jorge Santucho, veterano de la guerra de Malvinas, en el documental Malvinas: memoria de un sentimiento, realizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Lomas de Zamora en conmemoración de los 40 años de la guerra. Pero el documental es mucho más que eso: no solo es un homenaje al conflicto de Malvinas y a los involucrados, sino también una reivindicación de la relación entre Malvinas y el partido de Lomas de Zamora.

"Algo que siempre me pasó de otros documentales de Malvinas es que hay cosas que no te las cuentan. Yo quería hacer uno que tenga todo: lo histórico, la geografía, la actualidad, los veteranos. Todo", afirma Maximiliano Cordero, Director de Coordinación Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Él es quien ideó el proyecto, y se puso a dirigirlo sin ser director de cine.

"Tampoco quería escribir un guión y que la gente lo siga, no soy director, ni camarógrafo, ni tenía mucha idea de cómo hacerlo", afirma. "Solo sabía que quería hacer un material audiovisual con los veteranos, para que más gente los conozca. Mucha gente del barrio no saben que existe la comisión, no saben qué hacen. Entonces también fue un poco para eso, para que puedan ellos contar quiénes son, qué hacen, etc. La idea siempre fue trabajar Malvinas, pero con ellos".

La Comisión de Enlace de Veteranos se formó en 1984, no solo con veteranos de Lomas sino de Lanús, Avellaneda, Ezeiza, Varela, Berazategui, entre otros. Se juntaban en una casa o un café del barrio. Después, "cuando empezamos a poder hablar de Malvinas" afirma Juan Carlos Peralta, el presidente de la comisión, los veteranos oriundos de otros distritos se fueron más cerca y comenzaron a diversificarse territorialemente. Hoy en día, cada distrito tiene su centro de veterano de guerra. Pero todo comenzó allí.



A pulmón, la realización del documental se puso en marcha muy a pulmón. El resultado fue un material audiovisual que cubre todos los temas relacionados a Malvinas no tan conocidos, como su descubrimiento y su historia, sus condiciones climáticas, la actualidad del acuerdo, a cargo de investigadores y expertos locales de la Universidad de Lomas de Zamora. Además, corta las secciones el arte local: hay poesía, música de artistas lomenses, y hasta baile de un ballet local.

"Buscabamos que sea todo más espontáneo. También, como somos trabajadores del arte, me parece que estaba bueno buscar otros lenguajes que expresen y que hablen de Malvinas, por eso pusimos separadores artísticos. Además de que sea llevadero el documental, nos interesaba hacer ingresar al partido. Hasta las canciones y los momentos musicales fueron grabados en estudios de Lomas", afirma.

La última escena del documental son los veteranos de guerra cantando el himno en un estudio de grabación, El Roble Estudio. "Parecían chicos. Estaban felices. Cuando terminamos, los hacíamos pasar de a 10 para que puedan escuchar cómo había quedado el himno. Y de repente, escuchamos que uno de ellos está tocando la batería. No podía ser el chico que tocó la batería en la grabación porque estaba conmigo. Me acerqué a ver quién era y era uno de los veteranos. Cuando le pregunté si tocaba, me confesó que no tocaba desde antes de Malvinas. Tenía una batería pero la tuvo que vender cuando volvió. Era la primera vez que tocaba la batería después de volver de la guerra. A mi se me hizo un nudo en la garganta. Cuando te preguntan ¿por qué la cultura es una herramienta de transformación social? Porque pasan estas cosas", afirma Maxi.

Desde su estreno a fines del año pasado, donde estuvieron presentes todos los artistas locales que participan y la comisión de veteranos, todos con sus correspondientes familias e invitados, el documental busca recorrer escuelas y profesorados, siempre de la mano de los veteranos.

"Los veteranos lo van a empezar a pasar en el museo, y en escuelas. A mi me interesa que ellos lo proyecten, que se lo adueñen. Y que sea algo para que lo disfrute toda la comunidad, no solo los que están en el tema. Próximamente buscamos que esté disponible en Youtube, para que cualquiera pueda verlo", afirma.

"Es algo para que pueda disfrutar toda la comunidad", afirma Maxi. "No hay nada más lindo que la historia contada por sus protagonistas".

La Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora está ubicada en Garibaldi y Frías, Lomas, y cuenta con 62 socios activos, aunque reciben a cualquier veterano aunque no sea socio. Desde que comenzaron a juntarse, los veteranos juntaron sus recuerdos y objetos simbólicos de la guerra. En 2008 inauguraron el Museo Malvinas Siempre Argentinas, que incluye tanto objetos personales traídos de Malvinas como objetos pertenecientes al Ejército, a la Armada. . El año pasado, ese espacio se puso en valor y se agrandó. Hoy cuentan con instalaciones modernas y hasta con un auditorio de 300 personas para recibir a los chicos de los colegios aledaños que reciben constantemente.

"Ir a las escuelas y que nos escuchen me sigue emocionando. Me pone muy feliz que los chicos sean malvineros", afirma Guillermo Carro, veterano de guerra, en Malvinas: memoria de un sentimiento.