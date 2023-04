La comunidad universitaria homenajeó a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en el acto anual por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por primera vez tras la pandemia. Del encuentro participaron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la legisladora porteña Victoria Montenegro, quienes destacaron la importancia de transmitir la lucha de las Madres a las nuevas generaciones. Norita, por su parte, habló en representación de ese colectivo de mujeres, recordó cómo comenzó su lucha para continuar la de su hijo, condenó el accionar del poder judicial y afirmó que "si no queremos ver más chicos muriendo en la calle, hay que echar al FMI".



"Norita ha marcado todo un camino de la resistencia, de la rebeldía para enfrentar las injusticias", sostuvo Pérez Esquivel. El Nobel destacó que "las Madres no necesitaron armas, sino convicciones y la participación permanente para cambiar la realidad" y convocó a las nuevas generaciones a seguir construyendo "la Patria Grande". "Qué bueno que llevamos esto al ámbito de la universidad, porque nuestra misión como docentes es generar conciencia crítica de hombres y mujeres para la libertad, sino lo que sacamos son buenos esclavos para el sistema de dominación", afirmó.



El Acto Universitario por la Memoria es un encuentro que se realiza anualmente en la Facultad de Ciencias Económicas con el objeto de transmitir los valores de Memoria, Verdad y Justicia y homenajear a referentes del campo de los derechos humanos. Como leyeron docentes de las distintas facultades convocantes en un documento elaborado en forma conjunta, el de este año fue un acto particular. Porque fue el primero tras las disposiciones sanitarias que impuso la pandemia; porque se cumplen 40 años de democracia en diciembre; porque participaron de la organización, junto a la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de Económicas, cátedras y comisiones de derechos humanos de otras unidades académicas de la UBA. También porque este mismo martes se cumplieron 46 años de la detención de Pérez Esquivel. "Soy un sobreviviente, como muchos de los que estamos aquí. Por eso tenemos que hacer memoria, en todos los ámbitos. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y es a través del presente donde podemos generar y construir nuevas perspectivas de vida para nuestro pueblo", sostuvo.

Por su parte, Montenegro contó cómo explica la particularidad del proceso en Argentina, ante colegas en encuentros internacionales sobre derechos humanos. "El nacimiento fue a la inversa. La lucha de los hijos parió a ese primer grupo de Madres. Y de esa resistencia a la orden de circular de los militares, de ese símbolo que sigue llenando de orgullo que es la ronda de las Madres, ellas terminan pariendo a las abuelas, que además de buscar a sus hijos buscan a los bebés". En este sentido, destacó que hay "desaparecidos que están vivos en algún lugar" que tienen "una identidad impuesta por el terrorismo de Estado".

La legisladora, quien recuperó su identidad en 2001, luego de ser apropiada por los captores y asesinos de sus padres, señaló la responsabilidad del Poder Judicial en la reparación de las historias de esos hijos sustraídos. "A muchos de nosotros nos costó recuperar nuestra identidad porque la misma Justicia que tenía la responsabilidad de avanzar en la búsqueda de la verdad era cómplice directa de aquellos que nos tenían secuestrados".

A su turno, Cortiñas agradeció que la comisión la haya invitado a participar todos estos años, y aseguró: "Vine a aprender acá". "Todo lo hicimos visceralmente. Nada fue preparado alrededor de una mesa como se hacen las guerras y las masacres", señaló en relación a la lucha de las Madres por encontrar a sus hijos durante la dictadura cívico militar y recordó a las compañeras desaparecidas. "Hoy si estuvieran los 30 mil acá, quizá el país sería distinto. Tuvieron el heroísmo de salir a la calle sabiendo lo que les podía pasar", dijo ante el aplauso del público.

Norita es reconocida por acompañar las causas populares. Y en ese sentido, recordó la "manera brutal en que desalojan a los mapuches en toda la Patagonia", pidió por la liberación de Milagro Sala y aseguró que "hay un remedio para terminar con el hambre: no pagar ni un peso más al FMI". También, en línea con lo expuesto por Montenegro, aseguró: "Tenemos que cambiar esta Justicia", que revictimiza a los testigos durante los juicios de lesa humanidad.

Durante el acto estuvieron presentes las autoridades. César Albornoz, vicedecano de Económicas sostuvo: "Debemos recordar que algunos levantando la bandera del Estado se dedicaron a hacer terrorismo".





Informe: Diego Castro Romero