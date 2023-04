Fernando Burlando, quien en 2020 fue abogado defensor de Jey Mammón cuando Lucas Benvenuto presentó la denuncia por abuso sexual en su contra, decidió “separarse del tema" y no representarlo por la sensibilidad del tema. Sus declaraciones llegan poco después de que el conductor, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, decidiera irse del país rumbo a España.

“Yo me estoy separando de lo que es la problemática de Jey y Lucas. Trabajé hace dos años en este tema. Me dieron una misión, me dijeron ‘tenés que solucionar esto’. Tomé un tema delicado desde la convicción de la inocencia”, dijo el letrado en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, expresó que el tiempo que trabajó en la denuncia pudo “certificar situaciones que tenían que ver con la acusación que no eran reales, eso es lo único que voy a decir, no me quiero involucrar, es un tema muy sensible”.

Y confirmó que en “en esta segunda fase va a haber otros colegas”. Consultado si serían de su estudio, respondió: “No sé, eso lo decidirá Jey”, mientras que ratificó que, de todas maneras, “en este caso no se puede hacer un juicio”, en referencia a que la Justicia consideró sobreseído al acusado por prescripción en 2021.

Días atrás, ante la consulta de si continuaba siendo el abogado de Jey Mammón, reconoció que tras hacerse pública la denuncia lo asesoró legalmente. “La verdad es que nos consultó cómo hacer para que la verdad aparezca en un expediente. Estamos buscando alternativas para ver si encontramos esa posibilidad. Estaría bueno hacer un Juicio por la Verdad”, había dicho en ese entonces.

La denuncia contra Jey Mammón

Benvenuto denunció que tuvieron una relación que duró un par de años, cuando "él tenía 32 y yo 14", dijo. La acusación judicial contra el conductor, realizada en 2020, se cerró en 2021, luego de que el juez de instrucción, Walter Candela, y el fiscal Patricio Lugones consideraran que la acción había prescripto por el tiempo transcurrido.

Por su parte, luego de que la denuncia se hiciera pública, el conductor admitió haber tenido una relación sexual afectiva con el joven que lo denunció, y negó haberlo violado o abusado de él. "No violé, no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", aseveró.