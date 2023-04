Un diario francés se burló de Lionel Messi con una caricatura que causó indignación entre los fanáticos del argentino que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. La animación muestra al rosarino con agujeros en sus brazos y piernas, luciendo la remera del París Saint-Germain (PSG), y siendo observado por su compañero, el local Kylian Mbappé, a quien se lo retrató claramente enojado. La publicación se da en medio de los rumores de un posible regreso del astro al Barcelona.

La viñeta humorística fue firmada por el artista Soulcié, quien también incluyó una corona sobre la cabeza de La Pulga, junto a la frase “Divinizado en Argentina, está otra vez en el PSG”. Al astro también le adjudican la frase “ups, otro balón perdido”.

Al publicarse la imagen, los fanáticos que Messi tiene en todo el mundo no tardaron en expresar su indignación. “Salí de ahí, Leo”; “El cordón de la bota de Messi tiene más historia que todo el PSG”; “El PSG es tan pobre y minúsculo que solo tiene dinero”; “¿Cómo va a renovar contrato si se burlan de él?”, fueron algunos de los comentarios publicados en Twitter.

La caricatura también fue criticada en el aclamado programa español El Chiringuito, donde el conductor Josep Pedrerol exclamó: “¡Qué fuerte! No me hace mucha gracia, se supone que es algo para que me ría. El que más arriesga, más pierde”.

Esta situación se suma a los silbidos que recibió el astro rosarino por parte de la hinchada parisina en varios encuentros. El último abucheo se sintió en el partido ante Olympique de Lyon, del domingo pasado. En esa ocasión, el disgusto general fue cuando nombraron a Messi mientras una pantalla gigante presentaba a los jugadores, algo que contrastó fuertemente con el momento en el que apareció Mbappé.

El club parisino viene de dos derrotas consecutivas, la sexta en los últimos 10 partidos –contando la eliminación de la UEFA Champions League ante el Bayern Munich– y lleva ocho derrotas en la temporada, aunque, sin embargo, se mantiene puntero con 6 puntos de diferencia respecto al segundo.

La continuidad de Lionel Messi en el PSG

De acuerdo al diario L'Equipe, Messi ya no tendría como "prioridad" negociar la renovación del contrato que finaliza el próximo 30 de junio y los silbidos "no ayudaron a la causa”.

A su vez, la dirigencia quiere rehacer el equipo en torno a su estrella más joven, y además francesa, Kylian Mbappé, agregó el diario, considerado el portavoz extraoficial del club, el cual también opinó que la plantilla del PSG, reconstruida el pasado verano, "está en ruinas" y hace falta rehacerla para la próxima temporada.

Además, mencionó la necesidad de reducir la masa salarial del PSG para cumplir con las reglas del juego limpio financiero hace que el presidente, Nasser al Khelaifi, y su responsable deportivo, Luis Campos.

En este sentido, se destaca que el contrato de Messi finaliza en junio, mientras que Neymar tiene contrato hasta 2027 y Mbappé se presenta como el “pilar ideal para la reconstrucción”.

Seguí leyendo