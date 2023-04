El segundo sospechoso del robo del auto que fue utilizado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado de un balazo en el abdomen el lunes en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, confesó "haber robado el auto", aunque dijo que no conoce "a los otros detenidos", informaron este sábado fuentes judiciales.



Se trata de Rodrigo Pablo Pititto (22), el cuarto apresado en el marco de la investigación por el asesinato del colectivero de 55 años, dos de ellos como coautores del crimen y los otros dos por el robo del Fiat Siena patente AA-185-NL que se cree fue utilizado en el hecho y que fue encontrado quemado el mismo lunes en otro barrio del partido de La Matanza.



Los voceros dijeron que este joven confesó al fiscal de la causa, Gastón Duplaa, que robó el auto Siena aunque aclaró que no conoce "a los detenidos por el asesinato del colectivero".



La detención de Pititto se concretó el jueves a la mañana, luego de que la madre del sospechoso, llamada María Alejandra Trinidad, se presentó en la comisaría de Villa Dorrego, en La Matanza, para decir que días atrás habían allanado la casa de su hijo, en la calle Llorente al 7700, de esa localidad bonaerense, y que no había sido hallado, pero que ahora estaba allí.



Fuentes de la investigación informaron a Télam que este sábado continuaban en la búsqueda de una tercera persona, quien sería el que manejó el auto donde iban los ladrones.



Sobre el robo del auto Fiat Siena, el fiscal indagó al otro sospechos, Fernando González, "alias" Pancho, quien negó todos los cargos que se le imputan, tanto su vinculación con el robo del auto, como conocer a los dos detenidos por el homicidios del chofer.



Por otro lado, Duplaá, mantiene detenidos como presuntos coautores del delito de "homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego" a Alex Gabriel Barone (19) y Gabriel Alejandro Barone (24), quienes negaron los cargos al ser indagados durante esta semana.



Para los familiares de los Barone, los dos detenidos no tienen nada que ver con el crimen del policía y son dos "perejiles".



Tras la detención formal de ambos, avalada por la Justicia de Garantías de La Matanza, el representante del Ministerio Público aguardará los resultados de la técnica de barrido electrónico que detecta químicos procedentes de la deflagración de pólvora y que serán realizados el 21 de abril. Además, dispuso los peritajes de los teléfonos secuestrados para establecer los roles que desempeñaron en el hecho cada uno de ellos.