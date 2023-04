Coldplay llega a los cines de Argentina y el mundo con el estreno de Music of the Spheres: Live at River Plate, el documental que retrata la serie de diez shows que la banda británica realizó en River en 2022. La pieza audiovisual se proyectará en las salas de todo el país entre el 19 y el 23 de abril, y las entradas ya se encuentran a la venta en coldplaycinema.live.

El documental remarcará los mejores momentos de la banda que lidera Chris Martin en Buenos Aires, con imágenes inéditas, entrevistas y el detrás de escena de cada fecha en el mítico estadio que los vio batir el récord del grupo musical con más presentaciones agotadas.



Asimismo, algunas salas contarán con distintas propuestas de proyección para un mayor disfrute: "No te pierdas la oportunidad de una experiencia aún más inmersiva con los formatos ScreenX, 4DX y 4DX de pantalla", aclararon.

Para su realización se dispusieron 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360° en cada uno de los recitales. El director fue Paul Dugdale, quien también estuvo al frente de Havana Moon, que retrató la presentación gratuita de 2016 de Los Rolling Stones en Cuba, y Olé, olé, olé!, con el recorrido del mítico grupo por América Latina.

Además, contaron de invitados como Jin, integrante del grupo surcoreano BTS, HER, Tini, Manuel Turzio y los exSoda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes cantaron una versión de "De música ligera" y "Persiana americana".



Cómo sacar entradas para el documental de Coldplay

Del 19 al 26 de abril, Coldplay presentará en los cines de todo el mundo el documental que retrata su experiencia en suelo argentino, tras haberse consagrado como la única banda internacional en agotar 10 estadios River Plate en Buenos Aires.

La euforia, el cariño, la intensidad y el color de los fanáticos del país es un fenómeno que se reconoce y valora en todas partes, y ahora, la banda retribuye esa afición con un documental que los homenajea.

Para disfrutar de esta película en los cines, los internautas deberán ingresar al sitio web coldplaycinema.live, e indicar su ubicación para poder elegir una de las salas más próximas a su residencia. Una vez seleccionada, el usuario deberá completar algunos datos personales, indicar la función deseada y realizar el pago de la entrada.

