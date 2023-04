El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, planteó que "200 mil policías no solucionan el problema de la seguridad" en la Provincia de Buenos Aires y manifestó que se trata de un tema "más complejo". En una extensa entrevista con Diego Brancatelli en AM750, se metió de lleno en la interna del Frente de Todos y afirmó que quiere competir con Alberto Fernández en las PASO. "No quiero que se baje, lo quiero arriba del ring", desafió.

Seguridad, patrulleros y policias

En primer lugar, el funcionario consideró que "muchos actores del Estado, independientemente del color político, se hacen los distraídos": "Les viene bien el discurso de que faltan policías y patrulleros y se desentienden", sintetizó.

En la misma línea, el ministro de Axel Kicillof sostuvo que "las sociedades más seguras no son las que más policías tienen, sino las más ordenadas": "Cuando hablo de orden no hablo de represión, estamos hablando del orden que da el trabajo como promotor de la movilidad social ascendente, la familia, el orden que da inculcar valores en una escuela", continuó.

Sobre este punto, abogó por la baja de imputabilidad "para proteger a los jóvenes": "Cuando decimos que hay que bajar la edad de imputabilidad como una manera de proteger a nuestros jóvenes tiene que ver con no abrirle la vía del delito a ellos", planteó.

Asimismo, el exsenador provincial expuso -en diálogo con Branca de Vuelta- que Argentina "está lejos de los delitos complejos como los que hay en México" y que el crimen en este país tiene raíz "en la desidia del Estado, pero no solo del poder Ejecutivo".

"Mejor tarde que nunca"

Según confirmó en diálogo con Branca de Vuelta, en la reunión que esta tarde mantuvo con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se estableció avanzar con el operativo centinela.

"Cuando asumimos pedimos que se reedite el operativo centinela. El Presidente en ese momento fue muy receptivo, pero después vino (Sabina) Frederic y no pasó nada. Asumió Aníbal y se comprometió a hacerlo y aparentemente ahora parece que hay una decisión de avanzar en ese sentido", reveló Berni.

"Alberto no es peronista"

Por último, Berni criticó a Alberto Fernández, develó que nunca estuvo de acuerdo con que sea el apoderado del Partido Justicialista y aseguró que "no fue un presidente peronista": "No porque lo diga yo, lo dijo él 'yo no soy peronista, soy socialdemócrata'".

También declaró que tiene "la necesidad" de disputar una interna con el Presidente: "En estos tiempos en los que se discute si se tiene que bajar, yo no quiero que se baje de las PASO. Lo quiero arriba del ring y ganarle la interna, no tengo ninguna duda", aseveró.

En ese marco, el funcionario sostuvo que tiene "una mirada diametralmente opuesta a lo que fue este gobierno" y que tiene "la capacidad moral para decirlo" porque "lo dijo desde el primer día".