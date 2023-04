En medio del agravamiento de la crisis que sufre Independiente desde hace varios años, producto de la renuncia de Fabián Doman como presidente, el equipo enfrentará este miércoles desde las 21:30 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 de la Liga Profesional. Por qué canal pasan el partido, cómo verlo online en vivo y las formaciones.



Fabián Doman renunció como presidente de Independiente y Pablo Repetto se bajó como entrenador

La inesperada renuncia del periodista Fabián Doman como presidente de Independiente, apenas seis meses después de ganar las elecciones el 6 de octubre del 2022, sacudió a un club ya golpeado, tanto institucional como deportivamente. La decisión fue comunicada a los socios a través de una carta que difundió en su cuenta de Twitter. En su lugar asumirá el vicepresidente, Néstor Grindetti, por un plazo inicial de tres meses, para luego convocar a la asamblea para volver a realizar elecciones.



En su comunicado, Doman manifestó que "la crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes" y que no encontró "las herramientas para ayudar al club". Leé el comunicado completo acá. A raíz de esta renuncia, Pablo Repetto, quien tenía prácticamente todo arreglado para ser el nuevo entrenador del equipo, decidió dar marcha atrás: "No estaban dadas las condiciones institucionales", declaró el uruguayo.

Cómo llegan Independiente y Rosario Central: Liga Profesional y Copa Argentina

El Rojo está en el puesto 25 de la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 9 puntos, solo dos por encima del último que es Unión, tras una sola victoria, seis empates y tres derrotas. Si bien aún tiene margen en los promedios, cabe destacar que esta temporada uno de los tres descensos le corresponderá al último de la tabla anual.

En la Copa Argentina se impuso 3 a 0 a Bolivar, equipo del Federal A, tercera categoría del fútbol argentino, por la primera ronda. Su próximo rival será el vencedor del duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Comunicaciones.

Por su parte, Rosario Central está sexto con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas. El Canalla no pierde hace cuatro partidos —dos triunfos y dos empates— y debutará en la Copa Argentina el próximo 3 de mayo ante Central Norte de Salta, del Federal A..

Por qué canal pasan el partido y cómo verlo online en vivo

El encuentro comenzará a las 21:30 y será televisado por TNT Sports, canal exclusivo del Pack Fútbol: quienes lo abonen pueden sintonizar la señal mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Las formaciones de Rosario Central e Independiente

Historial entre Rosario Central e Independiente

Rosario Central e Independiente se enfrentaron en 159 oportunidades, con 51 triunfos del Canalla, 60 del Rojo y 48 empates. La última vez que se cruzaron fue en el empate 0 a 0 en Avellaneda por la fecha 8 de la Liga Profesional 2022.

