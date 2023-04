Se cumplen este jueves ocho años de la muerte de Eduardo Galeano, uno de los grandes escritores y periodistas latinoamericanos de todos los tiempos. En todo este tiempo, más allá de su ausencia física, el autor uruguayo sigue más vigente que nunca, a través de su obra. Aquí van algunos breves extractos de sus libros, que forman parte de la Biblioteca Eduardo Galeano, publicada por el sello Siglo XXI.

*"Yo también fui niño, un angelito de Dios. En la escuela, la maestra nos enseñó que Balboa, el conquistador español, había visto, desde una cumbre de Panamá, a un lado el océano Pacífico, y al otro lado el océano Atlántico. Él había sido, dijo la maestra, el primer hombre que había visto esos dos mares a la vez. Yo levanté la mano:

—Señorita, señorita.

Y pregunté:

—Los indios, ¿eran ciegos?

Fue la primera expulsión de mi vida." ( Amares )

*"El fútbol ocupa un lugar importante en la realidad, a veces el más importante de los lugares. Para los intelectuales de derecha, el fútbol suele no ser más que la prueba de que el pueblo piensa con los pies y para los intelectuales de izquierda, el fútbol suele no ser más que el culpable de que el pueblo no piense. Pero a la realidad de carne y hueso, este desprecio ni le va ni le viene. Cuando arraigan en la gente y encarnan en la gente, las emociones colectivas se hacen fiesta compartida o compartido naufragio y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas”. ( Cerrado por fútbol ).

*"Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos". ( El fútbol a sol y sombra )

*"¿Señor o señora? ¿O los dos a la vez? ¿O a veces él es ella, y a veces ella es él? En las profundidades de la mar, nunca se sabe. Los meros, y otros peces, son virtuosos en el arte de cambiar de sexo sin cirugía. Las hembras se vuelven machos y los machos se convierten en hembras con asombrosa facilidad, y nadie es objeto de burla ni acusado de traición a la naturaleza o a la ley de Dios". ( Bocas del tiempo )

*"¿Civilización? La historia cambia según la voz que la cuenta. En América, en Europa o en cualquier otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión de los bárbaros, para los alemanes fue la emigración al sur. No es la voz de los indios la que ha contado, hasta ahora, la historia de América. En las vísperas de la conquista española, un profeta maya, que fue boca de los dioses, había anunciado: Al terminar la codicia, se desatará la cara, se desatarán las manos, se desatarán los pies del mundo. Y cuando se desate la boca, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la otra voz, la jamás escuchada?" ( Ser como ellos ).