A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de precandidaturas para las PASO, más voces del oficialismo se encolumnan detrás de un pedido: “Cristina Presidenta”. A pesar de que la vicepresidenta advirtió que ella no iba a ser parte de ninguna fórmula -producto también de la proscripción del Partido Judicial-, el operativo clamor no para de crecer y su punto cúlmine sería el acto del próximo 25 de mayo, cuando se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Se espera que Cristina sea la única oradora del evento que se quiere realizar en la 9 de Julio, pero todavía no confirmó su presencia.

"La única estadista que tiene la Argentina que puede dar vuelta la página es Cristina Kirchner", dijo este sábado el intendente del partido bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

"Somos un espacio de compañeros que creemos que no hay plan B. Esa construcción tiene que ver con eso. No imagino un plan B, porque no hay nadie más que pueda representar la esperanza de un pueblo que necesita respuestas", sostuvo el referente kirchnerista al ser consultado sobre a quién apoyaría en caso de que la vicepresidenta ratifique que no competirá en las elecciones.

El exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat resaltó que el kirchnerismo es “el espacio que más representa el aporte de votos” y que “la mirada de la construcción de mayorías en el Gobierno es minoría".

Y añadió: "Hay mucho más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes. Somos siempre muy buenos movilizando cuando estamos en la oposición, somos maravillosos, pero después cuando estamos en el Gobierno nos olvidamos de que la movilización popular es necesaria para tomar decisiones".

El acto del 25

Este lunes se reunirá la llamada Mesa de Ensenada –una de las más fervientes usinas por “Cristina Presidenta”- para evaluar cómo seguirá la campaña y, sobre todo, la organización del acto del 25 de mayo en la avenida 9 de Julio.

Dirigentes sindicales que se reunieron esta semana con la vicepresidenta la habrían entusiasmado para la conmemoración del aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, pero todavía no está confirmada la presencia de CFK. La intención de los organizadores es que sea la única oradora y creen que ese día hará un anuncio sobre su posible candidatura.

El titular de ATE Capital, Daniel Catalano negó que se haya acordado la palabra de Cristina Kirchner para ese día y también relativizó la posibilidad de que haya una novedad trascendental: “Puede pasar que venga, que sea la oradora y que no diga que va a ser candidata”, arriesgó. Más allá de eso, “lo que tiene que pasar es que ella esté ahí. Porque, además, nuestro pueblo respira política, ilusión y esperanza cuando la escucha, y ella se nutre de eso”.

“Que Cristina diga ‘soy candidata’ y recorra medio barrio, va a ser una revolución”, indicó Catalano y agregó que “no hay dirigente político que salga a caminar con la impronta que sale ella” y por ello estimó que un anuncio de esa envergadura “va a ser bestial”. “No va a haber lugar que no quiera ser recorrido por Cristina. Hay un vínculo genuino entre el pueblo y ella.”

El dirigente de ATE-Capital contó que durante la reunión que mantuvieron con CFK ella negó que se retirara de la política. “Cristina no se jubila”, aseguró.

Este relato lo completó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky: “Hubo un momento en que uno de los compañeros que estaba ahí, no sé qué referencia hizo (y le dijo), ‘no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos’. Y ahí ella con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa le dijo: ’Ojo. Los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden’”.

Contra la proscripción

El ímpetu de la Mesa de Ensenada viene fogoneado por la fuerza que tuvo la manifestación a Tribunales del jueves en contra de la proscripción de la vicepresidenta.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los oradores de la jornada. En diálogo con AM750, el mandatario provincial afirmó que Cristina Kirchner tiene que estar a la cabeza del armado electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023.



“Estoy pidiendo por unas elecciones limpias. Elecciones limpias son elecciones sin proscripción”, dijo Kicillof, quien aseguró que el Frente de Todos “tiene que delinear una estrategia electoral en el marco de una proscripción”.