* Ahsoka tiene fecha de estreno en un horizonte muy muy cercano. La nueva entrega de la franquicia de Star Wars podrá verse por Disney+ el próximo mes de agosto. Ambientada luego de la caída del Imperio, sigue a la jedi (Rosario Dawson) togruta mientras investiga una amenaza emergente a la vulnerable galaxia.



* Universal Premier acaba de estrenar la segunda temporada de La isla de la fantasía (va los domingos a las 21). La serie reimagina al paraje de ensueño, aunque sin el señor Roarke ni su fiel asistente Tattoo. Ahora hay un dúo femenino a cargo de cumplir los deseos de los huéspedes de la isla. Eso sí, no faltarán misterios, la ropa blanca para la anfitriona del lugar y ¡el avión… el avión!

* El apocalipsis de hongos, cortesía de The Last of Us, le da lugar al mundo subterráneo de Silo. La entrega, basada en las novelas distópicas de Hugh Howey, llegará a Apple TV+ el próximo 5 de mayo. La humanidad ha sido diezmada por un evento desconocido y los pocos miles de habitantes que quedan tienen su hogar bajo tierra. Sin embargo, nadie sabe cuándo o por qué se construyó el silo donde habitan. Juliette (Rebecca Fergusson), será la encargada de responder la cuestión.

El personaje

Monroe Fuches de Barry (Stephen Root). Responsable de moldear al protagonista en una máquina de matar para quedarse con la mitad del dinero de cada uno de sus trabajitos. Su pinta de tío querible y labia entradora escondían una personalidad más letal que un sicario.