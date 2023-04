Tras ser consultado acerca de cuáles fueron las 10 obras de teatro más taquilleras de Buenos Aires en los últimos años, el Chat GPT, el programa de inteligencia artificial (IA) de OpenAI —la empresa fundada por Elon Musk—, elaboró un listado en el que, como ya pasó en otras ocasiones, no faltaron los errores. Por ejemplo, en el primer puesto, situó a “Los locos Grimaldi”, una comedia que, según la herramienta, fue escrita por “Carlos Paz”, la localidad cordobesa donde inició el éxito teatral.

Tras aclarar que no tiene datos actualizados en tiempo real —debido a que tiene información almacenada tan solo hasta septiembre de 2021— la herramienta que funciona mediante inteligencia artificial presentó un ranking de las obras “más taquilleras en Buenos Aires en los últimos años, con información sobre los teatros y autores relevantes”.

La primera sorpresa llegó en el primer puesto, donde ubicó a “Los locos Grimaldi”, una obra que según la herramienta fue escrita por “Carlos Paz”, en una clara confusión con la localidad cordobesa donde en 2013 inició el éxito escrito por Atilio Veronelli.

Captura ChatGPT

A su vez, en lugar de mencionar que se expuso en el Teatro Podestá de La Plata, aseguró que estuvo en el Teatro Broadway de la calle Corrientes, cuando en realidad estuvo en el homónimo de Rosario.

Los locos Grimaldi fue protagonizada por Nazarena Vélez.

Sin imprecisiones, en el segundo lugar situó a “Toc Toc” de Laurent Baffie, una comedia que, si bien es francesa, su versión local dirigida por Lía Jelín fue un gran éxito en Buenos Aires. Esta producción, después de 13 años de su estreno, sigue en cartelera, ahora en el Multiteatro Comafi. Y en tercer lugar, ubicó a “Stravaganza: Estados del Tiempo” de Flavio Mendoza, obra que el ChatGPT calificó cómo “un espectáculo de danza y acrobacias”.



En el cuarto puesto la herramienta volvió a equivocarse. Aseguró que la obra “Fátima para todos” fue escrita y protagonizada por el fallecido humorista Enrique Pinti, cuándo en verdad la protagonista fue Fátima Flores.

Fátima Flores, protagonista de "Fatima para todos".

"Stravaganza: Water in Art" de Flavio Mendoza estuvo en el quinto puesto. Y en el sexto apareció “Luz Cenicienta”, texto que no fue escrito por Pepé Cibrián ni fue expuesto en el Teatro Opera, como sostuvo la herramienta, sino que su autora fue la española Ana Belén Beas y estuvo en la cartelera del Teatro El Nacional.

Captura Chat GPT

El séptimo lugar fue para "Los vecinos de arriba", efectivamente dirigida por Javier Daulte, de la autoría de Cesc Gay, y con Diego Peretti y Florencia Peña como protagonistas, mientras que el octavo lo ocupó una nueva versión de “Sugar”, protagonizada por Griselda Siciliani, Nicolás Cabré y Federico D'Elía.

Captura Chat GPT

En el noveno puesto la inteligencia artificial mencionó a "El equilibrista" -icónico unipersonal de Mauricio Dayub dirigido César Brie-, pero informó que dicha obra fue dirigida por Norman Briski y contaba con la actuación de Alfredo Alcón.

"El Equilibrista", unipersonal de Mauricio Dayub.

En el décimo puesto, acertó que “La omisión de la familia Coleman” fue escrita y dirigida por Claudio Tocachir, aunque los actores Vera Spinetta y Malena Solda no fueron parte del reparto.

Captura Chat GPT





El ranking de las 10 mejores obras de teatro para el Chat GPT

"Los locos Grimaldi" de Carlos Paz: Esta comedia musical fue un gran éxito en el Teatro Broadway y otros teatros de la ciudad durante la temporada 2013/2014. Fue escrita y dirigida por Carlos Paz.



"Toc Toc" de Laurent Baffie: Esta comedia francesa fue un gran éxito en el Teatro del Pueblo durante la temporada 2013/2014 y luego en el Teatro Metropolitan. Fue dirigida por Lía Jelín.



"Stravaganza: Estados del Tiempo" de Flavio Mendoza: Este espectáculo de danza y acrobacias fue un gran éxito en el Teatro Broadway durante la temporada 2013/2014. Fue escrito y dirigido por Flavio Mendoza.



"Fátima para todos" de Enrique Pinti: Esta obra de humor político fue un gran éxito en el Teatro Maipo durante la temporada 2014/2015. Fue escrita y protagonizada por Enrique Pinti.



"Stravaganza: Water in Art" de Flavio Mendoza: Este espectáculo de danza y acrobacias fue otro gran éxito de Flavio Mendoza en el Teatro Broadway durante la temporada 2014/2015.



"Luz Cenicienta" de Pepe Cibrián Campoy: Esta obra musical fue un gran éxito en el Teatro Opera durante la temporada 2015/2016. Fue escrita y dirigida por Pepe Cibrián Campoy.



"Los vecinos de arriba" de Cesc Gay: Esta comedia fue un gran éxito en el Teatro Metropolitan durante la temporada 2015/2016. Fue dirigida por Javier Daulte y protagonizada por Diego Peretti y Florencia Peña.



"Sugar" de Peter Stone y Jule Styne: Este musical fue un gran éxito en el Teatro Lola Membrives durante la temporada 2017/2018. Fue dirigido por Arturo Puig y protagonizado por Griselda Siciliani, Nicolás Cabré y Federico D'Elía.



"El equilibrista" de Dario Fo: Esta obra dirigida por Norman Briski, se presentó en el Teatro San Martín en el año 2016 y fue un gran éxito con la actuación de Alfredo Alcón.



"La omisión de la familia Coleman" de Claudio Tolcachir: Esta obra se presentó en el Teatro San Martín durante la temporada 2017/2018, fue un gran éxito y ganó varios premios. El elenco incluyó a actores como Vera Spinetta y Malena Solda.

ChatGPT: qué es y cómo funciona

ChatGPT causó sensación en todo el mundo por su capacidad para generar en cuestión de segundos textos de calidad utilizando una tecnología conocida como “Grandes Modelos Lingüísticos”.

Al consultar a la misma herramienta sobre de qué se trata, el propio chat respondió ser “un modelo de lenguaje (...) diseñado para responder de manera inteligente a preguntas y comentarios de forma natural y coherente, imitando el lenguaje humano”.

Su conocimiento “está limitado a lo que se me han enseñado a través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos, no tengo acceso a internet para buscar información adicional y no tengo conocimientos especializados en ningún campo en particular, por lo que no puedo brindar información detallada o realizar tareas complejas que requieran conocimientos especializados”.