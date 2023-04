Con la presencia de los ministros de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y de la provincia, Jorge Llonch, se llevó adelante el acto de inauguración de la sede local de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que dictará en Rosario la carrera de Realización integral con especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales. La inversión total es de casi 60 millones de pesos.

En la Ciudad Cultural Lavardén (Mendoza 1085) se desarrolló la ceremonia de inauguración de la sede Rosario de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Además de los ministros estuvieron presentes el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Nicolás Daniel Batlle, y el rector de la ENERC, Gabriel Rojze, junto a autoridades del Ministerio de Cultura provincial y referentes de la industria audiovisual.

En el marco de la inauguración, Bauer expresó: “estamos muy felices junto al ministro Jorge Llonch y al presidente del INCAA de inaugurar esta Escuela Nacional de Cine que tiene la particularidad de estar especializada en 3D y en animación. Es un trabajo en conjunto con la provincia de Santa Fe. Una escuela importantísima porque van a salir especializados en animación y en 3D, una tecnología que demanda hoy toda la producción audiovisual, así que es un día de profunda felicidad”.

Asimismo, Bauer destacó que se trata de una inversión muy importante y diversa: “Como ustedes saben, aquí por ejemplo necesitamos la mejor tecnología. Solamente en tecnología la inversión supera los 35 millones de pesos, pero está también la inversión edilicia y es un esfuerzo que, como bien decía recién, lo estamos haciendo entre la provincia de Santa Fe y la Nación es verdaderamente importantísimo. Yo soy hijo de esta escuela, me formé en la Escuela Nacional de Cine, pero todos los que queríamos estudiar necesariamente teníamos que ir a Buenos Aires y quedarnos en Buenos Aires para desarrollar nuestras actividades. Hoy son en total ocho escuelas a lo largo y ancho del país. Que nuestros jóvenes se queden en cada una de las sociedades, en cada una de nuestras regiones, que allí se formen y que desde ahí puedan desarrollar la producción audiovisual me parece una maravilla. Esta escuela da cuentas de esto”.

Por su parte, Llonch agradeció el compromiso de Nación y remarcó: “en principio quiero agradecer al ministro de Cultura, Tristán Bauer, al presidente y a la vicepresidenta de la Nación, Alberto Fernández y Cristina Fernández, porque es una inversión muy alta, como dijo el ministro. Provincia y Nación invirtieron más o menos lo mismo, estamos hablando de cerca de 60 millones de pesos en total. Y lo importante es que esta escuela es de animación de nuevas tecnologías”.

Y remarcó: “la tecnología que tenemos en este momento es la más avanzada que hay en el mundo y lo importante es la decisión que tomaron tanto Nación como Provincia de hacerlo en Ciudad Cultural Lavardén, que es un polo cultural, donde también tenemos la Escuela de Cine y Televisión de la Provincia de Santa Fe, donde hoy tenemos estudiando aquí a 300 alumnos. Por eso la sinergia entre las dos escuelas. Van a estar conectadas entre sí, hoy ya no se puede pensar más en estudiar cine sin estudiar animación y nuevas tecnologías. Creo que es muy complementario y, como dijo Tristán, ya no solamente en la híper concentración de la ciudad de Buenos Aires, sino que se está abriendo esta tecnología en forma federal en el interior del país”.

Batlle, a su vez, destacó la importancia de la escuela para la realización de películas audiovisuales y agradeció al equipo del ENERC, al ministro de Cultura y al rector de la institución: “por suerte la escuela es una realidad, es tangible, y se logró inaugurar la presencialidad tan deseada. Agradecer también, por supuesto, a los equipos de la ENERC y del INCAA, que se pusieron al hombro este trabajo en conjunto con la Provincia. Por supuesto, agradecer a la provincia de Santa Fe por esta decisión extraordinaria, por proponernos que sea aquí la sede de la escuela, en el espacio Lavardén. Creo que esta interacción entre los alumnos de la EPCTV, la Escuela Provincial de Cine y Televisión, y los alumnos de la ENERC, no tiene techo, no tiene límite. Creo que esta conjunción entre ficción, documental, animación, nuevas tecnologías, efectos visuales, no es solamente una escuela que tiene que ver con la realización de películas de animación, sino también todo lo que tiene que ver con la realización de películas audiovisuales, para publicidad, institucionales, servicios de producción, plataformas, cine, audiovisual en términos generales. Así que damos un paso muy importante”.

En tanto, el rector Rojze se dirigió al público presente agradeciendo y destacando la importancia del trabajo en equipo y la política pública para la construcción de la escuela y el desarrollo audiovisual local: “Qué lindo que es estar trabajando en el Estado cuando hay política pública y es inteligente, la verdad que es maravilloso. Este es un ejemplo en muchos sentidos, lo que decía el ministro recién sobre integrar este espacio cultural e ir construyéndolo y hacer de esta sinergia una realidad, que incluyó, como contaba él, traerle el suministro eléctrico correspondiente como para que todo el edificio tenga la infraestructura necesaria para crecer”.

Y agregó: “La verdad es que disfruto de ir a las regiones y ver cómo la Escuela forma parte de una siembra de mediano y largo plazo que va haciendo del desarrollo audiovisual local una realidad. Lo veo y esto es maravilloso. Espero y estoy seguro que va a ser así, con esta instalación y con todo lo que hagamos en conjunto de aquí en adelante”.

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ENERC ROSARIO

La flamante ENERC Rosario cuenta con una inversión aproximada por parte del Ministerio de Cultura de la Nación de 35.5 millones de pesos, principalmente en equipamiento de última tecnología, y de la Provincia de Santa Fe del orden de los 20.5 millones de pesos, destinados a la refacción y acondicionamiento del espacio, amoblamiento y configuración de electricidad y conectividad.

Desde el punto de vista del aporte provincial, el Ministerio de Cultura invirtió en la adecuación de espacios un total de 11.5 millones de pesos, y debe tenerse en cuenta la obra llevada adelante por la EPE, superior a los 9 millones de pesos. Además, la Provincia dispuso de recursos humanos (coordinador, bedel, personal administrativo, jefe de laboratorio y personal de seguridad y limpieza). A su vez, y en ese rubro, el INCAA aporta los docentes y tutores de la institución.

Para dejar las instalaciones en condiciones para el uso de la ENERC, el Ministerio de Cultura invirtió en la pintura de todos los espacios, pulido y plastificado de pisos, compra de mobiliario (escritorios y sillas para el aula laboratorio y mesas de trabajo para el aula taller), todo esto diseñado específicamente para las necesidades de la escuela, con estructuras para la elevación de monitores y colocación de CPU a medida.

Asimismo se adquirieron aires acondicionados específicos para brindar la refrigeración necesaria a los equipos; se readecuó toda la instalación eléctrica y de conectividad; se acondicionó todo el sistema lumínico de las aulas y se colocaron cortinas blackout para tener la luz adecuada para el funcionamiento de las clases.

En los espacios se instalaron diez cámaras de seguridad, se refaccionaron los baños y la cocina del segundo piso y la Empresa Provincial de Energía (EPE) realizó una obra de cableado subterráneo para abastecer los 44 KW de potencia que necesita la ENERC. Luego la EPE instaló una subestación transformadora y realizó las obras necesarias para que la instalación llegue a los espacios de la escuela en el segundo piso.

Por su parte, el INCAA se encargó de adquirir todo el equipamiento, que consta de computadoras de última generación, destinadas a alumnos y docentes.



¿POR QUÉ EN CIUDAD CULTURAL LAVARDÉN?

Desde 2021, en el emblemático edificio de Sarmiento y Mendoza funciona –además de talleres artísticos, la sala de teatro y las oficinas del Ministerio de Cultura en Rosario– la Escuela Provincial de Cine y Televisión.

Por este motivo, el ministro Llonch propuso que la ENERC funcione en Ciudad Cultural Lavardén, con el objeto de crear un polo de formación audiovisual donde ambas carreras produzcan sinergia en espacios adecuados para la articulación y la creación conjunta.

En un futuro, ambas escuelas tendrán espacios comunes como el estudio de grabación audiovisual, que se viene planificando construir en el segundo subsuelo.

Ambas formaciones tienen mucho en común y se complementan: la escuela provincial tiene una orientación en realización ficción y documental, y la ENERC en la animación y nuevas tecnologías.

El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe puso a disposición de la ENERC Rosario seis espacios del segundo piso del edificio: dos salones grandes donde están emplazadas las aulas (aula taller y aula laboratorio); un espacio intermedio destinado a reunión de los estudiantes, y tres oficinas (una técnica, una bedelía y otra administrativa).



HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENERC

La ENERC es una institución pública y estatal argentina dependiente del INCAA, centrada íntegramente en la formación cinematográfica y cuenta con ocho sedes en todo el país. En su sede metropolitana ofrece siete carreras: Producción Cinematográfica, Guión Cinematográfico, Realización Cinematográfica, Dirección de Montaje, Dirección de Sonido, Dirección de otografía y Dirección de Arte.

En sus 4 sedes regionales –NEA (Formosa); NOA (Jujuy); Cuyo (San Juan) y Patagonia Norte (Neuquén)– se cursa la carrera de Realización Cinematográfica Integral.

En sus tres sedes especializadas –Rosario, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata– la ENERC ofrece una nueva carrera, que comenzó en 2022: Realización integral con especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales.

Estas últimas tres sedes comenzaron la cursada en modalidad a distancia. En este 2023 se está inaugurando la presencialidad en la sede Rosario, y la misma corresponde al segundo año de cursada.

A finales del presente año se abrirá la inscripción para nuevos alumnos de la carrera, que ingresarán en 2024 en primer año. Las materias se dictan de manera simultánea en las tres sedes de animación, por lo cual las aulas se plantean híbridas: con presencialidad de los alumnos pero con docentes de manera remota o presencial. El docente realiza su clase en vivo desde alguna de las 3 sedes para las 3 en simultáneo. Por eso las aulas están preparadas tecnológicamente para este fin.



LA CARRERA

La carrera de Realización Integral con especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales ofrece un ingreso cada dos años, con un cupo de 20 estudiantes por sede y tiene nivel terciario.

Desde 2023 tiene modalidad presencial, la duración es de 3 años y las materias a cursar son 41. Cabe señalar que es de carácter público y gratuito, y que se realiza examen de ingreso entre los inscriptos.

Las y los estudiantes se desempeñan en las más diversas disciplinas de la generación de contenidos digitales. Se transforman así en profesionales especializados/as, aptos/as para trabajar en la producción de animación, la realización de efectos visuales e incorporando conocimientos de las nuevas industrias del entretenimiento como los videojuegos y las nuevas formas de comunicación en realidades mixtas (XR).

PERFIL DEL EGRESADO/A

A lo largo de la carrera se busca que las/os estudiantes trabajen en todas las fases del proceso de creación y producción de animación, incluyendo producciones para cine y TV, redes, publicidad, etc.

Al egresar, podrán desempeñar tareas como artistas digitales 3D generalista, específicamente las tareas de animador 3D, modelador, texturizador, especialista técnico en personajes animados, realizador de storyboard y previsualizaciones 3D, director de arte, fondista y artista de conceptos, diseñador de personajes o compositor visual.

Las egresadas y los egresados estarán en condiciones de trabajar en el amplio campo de la producción audiovisual, tanto para cine, TV o plataformas de ficción o documental y publicitario, especialmente en las áreas de integración con imagen real (matchmoving y matte painting).

También podrán trabajar en la industria de los videojuegos, en los departamentos de animación y arte, tanto para las fases interactivas o cinemáticas como en el diseño de arte, el diseño de concepto y el diseño, desarrollo y producción de escenarios.

Asimismo, podrán desempeñarse en los nuevos espacios del audiovisual animado, en el que se incluyen los contenidos para soportes inmersivos y realidades expandidas.

COMPETENCIAS DEL TÍTULO

Podrán ocupar los siguientes roles no excluyentes: director/a de obras animadas; animador/a 3D; director/a de animación; diseñador/a de personajes; diseñador/a y artista de conceptos; diseñador/a de entornos y paisajes.

También como realizador/a de escenarios virtuales hiperrealistas (matte painter); director/a de arte; realizador de storyboard digitales; modelador/a 3D; texturizador/a 3D; parametrizador/a de personajes animados 3D (rigger); artista de Efectos Especiales para cine y series; compositor/a visual; diseñador/a de secuencia de créditos y gráficos digitales animados (motion graphics); animador/a generalista 3D; especialista en técnicas de composición de imágenes sobre arquitectura (video mapping); ilustrador/a digital.



