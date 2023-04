La muestra "Objeto Histórico, 40 años de democracia" del Museo de Arte y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata reúne a más de veinte artistas para evocar la historia de los 40 años de democracia argentina e invitar a reflexionar sobre las luchas colectivas aún pendientes.

Bajo la curaduría de María Teresa Constantin y Gabriela Vicente Irrazábal, la muestra expone obras de diversos formatos como objetos, instalaciones, videoarte y fotografías que reunen las principales luchas de esas cuatro décadas, desde el juzgamiento de las juntas militares, pasando por la trata de personas, la violencia institucional, la militancia social, los derechos de la mujer y las diversidades y los desaparecidos en democracia.

Antes de entrar a ver las obras, apenas ingresan los espectadores pueden leer una frase en letras negras cursivas: "Ay, Patria mía", que corresponde a Manuel Belgrano. Significativamente, condiciona a la hora de observar las primeras tres intervenciones montadas sobre esa misma pared por el artista Daniel Ontiveros: un sol conformado por pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, un mapa argentino con estantes y objetos que denuncian las privatizaciones de los 90 y un teléfono antiguo, un avioncito de juguete, una vieja locomotora y una lámpara eléctrica.



Con esas temáticas, el visitante ingresa a otra sala donde el protagonismo lo tiene una secuencia de fotos en blanco y negro tomadas por Eduardo Longoni sobre el Juicio a la Junta Militar, en 1985. Pero esos días de justicia contrastan con otra foto, poco feliz. En ella se ve una oscura habitación con dos largas estanterías repletas de expedientes y en el medio, un efecto lumínico. Se trata de la foto "Iluminando el expediente de la AMIA 2004", del fotógrafo Leo Vaca y el artista visual Res.

"En el espíritu de la Comisión Provincial por la Memoria, en el mío personal y en el de Gabriela Vicente Irrazábal estaba la conciencia de que democracia sola no sirve. Hablar de 40 años de democracia implica también que la democracia es algo que se construye permanentemente. Estos primeros 40 años de democracia son una fiesta. Yo no los había tenido nunca, mi co-curadora sí, y es importante. Pero me parecía elemental poder pensar en todo lo que le falta a esta democracia, en poder marcar los caminos de lucha y las cuestiones pendientes", explicó a Télam la curadora de la muestra María Teresa Constantin.



Como cuenta su compañera, con 44 años la co-curadora Gabriela Vicente Irrazábal solo tiene recuerdos de haber vivido en democracia. "Cuando fue el juicio a las juntas tenía cuatro años. Lo que conozco del tema es por material de archivo y lecturas, en ese sentido las fotos de Longoni fueron materia de estudio para mí antes de saber que eran de él. Ver la obra de Ontiveros y pensar lo 90 es volver a mi niñez y a mi desarraigo, el menemismo, la empresa de mi papa fundida y el traslado del interior a la ciudad", indicó.

"En la crisis del 2001 tomábamos la facultad de Bellas Artes y asistíamos a clases públicas y movilizaciones. Y mas acá en el tiempo la lucha por la legalización del aborto, el pañuelo verde, las vigilas en la calle. Y así podría seguir enumerando cada uno de estos hitos que van a encontrar representados/documentados en Objeto histórico. Estas deudas y estos logros de la democracia inevitablemente permiten repensarnos y re-pasar nuevamente nuestra historia", afirmó.

En la misma sala que invita a recordar el 2001, unas botellas vino de bodegas López donde se lee "Aparición con vida de Julio". Lo mismo parecen reclamar una decena de calendarios desde aquel 2006 en que desapareció por segunda vez Jorge Julio López, el albañil sobreviviente de la dictadura que desapareció tras testificar contra el represor Miguel Etchecolatz en el juicio que finalmente condenó al genocida.

Por otro lado, en ese mismo sector está presente otra desaparecida en democracia: Marita Verón, víctima de la trata de personas. El artista Javier del Olmo usó una máquina de escribir para reproducir el rostro de Marita Verón con cifras numéricas hasta llegar al 30 mil; mientras a su lado papelitos con el nombre de la mujer remedan los avisos de ofertas sexuales.

Además, las obras de la muestra están acompañadas por canciones de la música popular, y muchas veces son la obra: unos auriculares permiten que el visitante pueda oír "El ángel de la bicicleta" de León Gieco o Pabellón Séptimo de Carlos "Indio" Solari.

"La música popular se enraiza en la gente a veces mucho más que un objeto artístico. No queríamos una musicalización de sala, sino que la gente tenga que ir, ponerse los auriculares y escuchar. Escuchar lo que están diciendo, León Gieco, el Indio Solari y Susy Shock, cada uno en una sala y cada uno desde su rincón están reflejando un aspecto muy preciso", afirma Constantin.



La curadora celebra que la muestra pueda ser visitada hasta diciembre próximo y que esté abierta a las visitas escolares. "Confío mucho en que esto pueda ser un aporte para el trabajo de las escuelas. Moverlos del relato quieto y que puedan ver en esos objetos otro modo de acceso a enterarse de los problemas del país. Y que los haga reflexionar, que los haga pensar. En ellos están las posibilidades de cambio, así que confío mucho en eso", concluyó Constantin.



La muestra "Objeto Histórico, 40 años de democracia" puede visitarse en el Museo de Arte y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata (Calle 9 #984 entre 51 y 53) de lunes a viernes, de 10 a 18 hs.