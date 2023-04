El 1º de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a Los Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que decidió hacer una huelga en Estados Unidos en reclamo por sus derechos laborales, pero la protesta terminó con la ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas. En Argentina, ese día es considerado un feriado inamovible ¿cuándo y cómo se cobra?

En el siglo XIX en Estados Unidos los empleados debían cumplir jornadas laborales de 12, 16 y hasta 18 horas, y el único límite que establecía la ley era la prohibición de que alguien trabajara 18 horas seguidas "sin causa justificada". La multa por obligar a un trabajador a cumplir esa jornada era de 25 dólares.

Día del Trabajador: cuándo cae y como se paga

El Día del Trabajador 2023 cae lunes y, cómo se trata de un día feriado inamovible, el mes comenzará con un fin de semana largo. Para los feriados rigen las mismas normas que pesan sobre el descanso dominical. En caso de ser trabajado, el empleador deberá pagar un 100 por ciento más de la remuneración habitual.

Los días no laborables, en cambio, no se computan de ese modo. El empleador puede decidir si se trabaja o no y en caso de trabajarse no debe pagar ningún adicional a los trabajadores. En Argentina, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.

Cuáles son los feriados inamovibles 2023

Entre los feriados inamovibles están el 1° de enero (Año Nuevo), 20 y 21 de febrero (feriados de carnaval), el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

También figuran el 7 de abril (Viernes Santo), el 1° de mayo (Día del Trabajador), el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), el 9 de julio (Día de la Independencia), el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada concepción de María).

