Ricardo Darín confirmó este lunes que participará en la serie de Netflix sobre "El Eternauta", basada en la icónica historieta del escritor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. “Es una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país", precisó el actor. Si bien se desconocen los detalles de su rol en la producción que dirigirá Bruno Stagnaro, se cree que le dará vida a Juan Salvo, protagonista de la historia.

“Se puede confirmar, estamos por empezar dentro de muy poco tiempo este proyecto, que es enorme, realmente muy complejo y complicado”, dijo Darín en diálogo con CNN Radio, quien viene de protagonizar el éxito de “Argentina, 1985”, película argentina que, entre múltiples reconocimientos, recibió una mención a “Mejor Película Extranjera” en los Oscar 2023.

“Es una versión aggiornada de la historia de ‘El Eternauta' que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país. Está basada en el cómic real pero es una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados porque es un proyecto enorme”, agregó.

Sobre la composición de su personaje, adelantó que le espera “un trabajo muy arduo, porque es de una gran exigencia no sólo mental sino física”, aunque aclaró que “no es una queja, no se trata de esto, pero me estoy tratando de preparar”.

Si bien todavía se desconocen detalles sobre su rol en la serie, todo indica que le daría vida a Juan Salvo, el eternauta que viaja en el tiempo para reencontrar a su familia y termina al frente de una lucha que se muestra como metáfora de las formas de supervivencia que surgieron en la Argentina en tiempos de dictadura.

La serie de “El Eternauta” para Netflix

A principios de 2020 Netflix había informado que iba a sumar a su catálogo una serie basada en la historieta de 1957. En ese entonces, el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, aseguró que la producción llegaría a la plataforma de streaming entre 2021 y 2022, pero el proyecto se postergó por la pandemia de coronavirus.

Hasting también había adelantado que la producción, dirigida por Stagnaro —reconocido por proyectos como "Okupas" y "Un gallo para Esculapio"— contaría con la participación de Martín Oesterheld, nieto de Héctor, como consultor creativo para respetar el legado del escritor que fue secuestrado en 1977 por la dictadura militar y que se cree que fue asesinado en 1978, aunque aún sigue desaparecido.

Por ese entonces, también se conoció que el proyecto iba a tener que cumplir con una lista de requerimientos impuestos por los herederos de los autores, por ejemplo, que la serie fuera rodada en Buenos Aires —donde transcurre la historia— y que estuviera hablada en castellano.

Acerca del elenco, la participación de Darín es la primera confirmada, y aún es un incógnita qué otros actores darán vida a la historieta. Tampoco se confirmó la cantidad de episodios con los que contará la serie que, según las propias palabras de Hastings, “busca lograr el mismo éxito que ‘La Casa de Papel’, con un presupuesto que implicaría a la mayor inversión económica de la plataforma en América Latina”.

El póster no oficial que circuló en las redes sociales

A fines del año pasado, un póster no oficial despertó la ansiedad de los fanáticos, tras ser publicado en Twitter desde la cuenta @ElEternautaOk, que fue dada de baja de inmediato en la red social. Según confirmaron desde Netflix a Página/12 en ese entonces, “es un póster falso".

La escena que se ve en la imagen se sitúa en pleno Centro porteño, en los alrededores del Obelisco, donde se pueden ver autos volcados, personas en el piso, fuego, nieve y destellos que provienen del cielo. "Nadie nos preparó para la nevada mortal", agrega el flyer, y sobre la fecha de estreno, dice “próximamente”.

El póster no oficial que circuló en las redes sociales.





“El Eternauta”, la historieta

El Eternauta fue publicado por primera vez en 1957 en la revista Hora Cero Semanal, con guión de Oesterheld e ilustraciones de Solano López. Relata la historia de una invasión alienígena en la Tierra que acaba con buena parte de la población, y los sobrevivientes de Buenos Aires deben resistir ante una tormenta de nieve tóxica.

Su protagonista es Juan Salvo, quien viaja en el tiempo para reencontrar a su familia y termina al frente de una lucha que se muestra como metáfora de las formas de supervivencia que surgieron en la Argentina en tiempos de dictadura. Ambientada en Buenos Aires, aborda una invasión en escenarios conocidos por la población argentina, como el estadio de River Plate, Barrancas de Belgrano y la Plaza del Congreso.