La frontera entre Perú y Chile es el epicentro de una nueva crisis migratoria luego que las autoridades peruanas denunciaron que policías y militares chilenos ayudan a los migrantes a ingresar a territorio peruano

Ante el recrudecimiento de las medidas migratoria en Chile, cientos de migrantes de Colombia, Haití y Venezuela buscan salir del país transandino y cruzar a Perú para regresar a sus países de origen. Pero las autoridades fronterizas de Perú no permiten el ingreso de personas y denuncian que los migrantes no tienen documentos.



Organismos humanitarios denunciaron la grave situación de los migrantes varados en la frontera entre Perú y Chile, donde por un lado no pueden cruzar hacia territorio peruano y por otro lado, Chile no permite su reingreso a territorio chileno.

"En relación al informe de un medio de TV sobre el ingreso ilegal de migrantes por la frontera sur, se informa que el tema será materia de una seria conversación con autoridades de Chile en el marco de las consultas que se vienen realizando sobre la situación en la frontera", informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Un programa televisivo de Perú difundió un informe en el que aseguran se ve a migrantes que son guiados por supuestos militares o carabineros de Chile para ingresar a Tacna, territorio peruano.



"El problema lo tiene Chile"

"Mientras la PNP (Policía Nacional del Perú) apenas puede vigilar nuestra frontera sur, militares chilenos se deshacen de los indocumentados enseñándoles rutas prohibidas para ingresar a nuestro país", denunció el programa que también denuncia que en su paso por Perú los migrantes guardan refugio en parques o en el espacio público de la ciudad de Tacna."El problema lo tiene Chile, nos lo quiere pasar acá, está bien que no nos dejemos pasar el problema, pero en vez de estar en ese forcejeo: yo los mando, yo los contengo, busquemos una salida, porque se trata de seres humanos", aseguró el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, cuyas declaraciones fueron incluidas en el informe televisivo. Las autoridades chilenas todavía no respondieron a los reclamos de Perú.

Recientemenete la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú denunciaron sobre el peligro y la "grave situación" de abandono que corre la población migrante en Tacna.



Diariamente unos 400 migrantes se quedan varados en este punto fronterizo entre Chile y Perú, denuncian los organismos humanitarios. Tanto Acnur como la OIM, aseguran que reforzaron la asistencia a los migrantes y también saludaron el apoyo de la comunidad peruana con los migrantes varados.



En los últimos meses, Chile implementó una serie de medidas que refuerzan sus leyes migratorias y también ordenó la militarización de los “puntos críticos” de sus fronteras con Perú y Chile. Según cifras oficiales chilenas, casi 1,5 millones de extranjeros viven en ese país, en su mayoría venezolanos y peruanos, un dato que no incorpora a los migrantes irregulares.