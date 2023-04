El Tribunal de juicio de la Sala VI presidido por el juez Guillermo Pereyra, e integrado por Mónica Mukdsy y José Luis Riera, condenó a Ezequiel Lucas Dominguez (32) a prisión perpetua por el femicidio de su expareja y madre de un hijo pequeño en común, Jésica Maribel Solís (29). Por otro lado, el Tribunal absolvió a Rocío Farfán (27) por retiro de la acusación fiscal. Se trata de la actual pareja del acusado, que llegó a juicioi al juicio imputada como partícipe secundaria.

La madre de Jésica, Margarita Victoria Herrera, se mostró con la condena a Domínguez. "Se hizo justicia", dijo.



Ayer mismo se escucharon los alegatos. La fiscala Mónica Poma dijo que estaba acreditada la culpabilidad de Domínguez, recordó que hubo duda de la autoría material porque fue detenido en flagrancia y hubo testigxs presenciales, entre ellxs el propio hijo, que tenía 8 años en ese momento, y dos amigas de la mujer que habían ido a comprar en la despensa y pollería que tenía en el domicilio.

La querella ejercida por el abogado Leonardo Bustos, adhirió a lo manifestado por la fiscala respecto a Domínguez y en el pedido de prisión perpetua. La acusación fue por homicidio agravado, por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio).



Por otro lado, la fiscala Poma retiró la acusación contra Farfán considerando que no había elementos suficientes para probar su participación en los hechos. En este punto la querella se diferenció: solicitó que fuera condenada a 10 años de prisión. La mujer había sido imputada porque acompañó a Domínguez cuando fue a la casa de la víctima y la mató.



Durante el juicio quedó acreditado que el 20 de mayo de 2021, a las 14, Domínguez fue al domicilio de la víctima en barrio San Calixto y la acuchillo en el cuello, provocándole la muerte. El hijo de la pareja presenció el ataque junto a otro niño con discapacidad con quien se encontraba jugando.

La fiscala recordó que el niño declaró al mes del femicidio y contó que escuchó cuando el padre le dijo a su mamá "si no te matás vos, te mato yo", y luego la agredió provocándole la muerte.

Solís tenía una despensa y pollería en la parte delantera de su casa, en ese momento se encontraban allí dos amigas suyas que habían ido a comprar y presenciaron la situación. Ambas declararon en la causa y dieron cuenta de lo que pasó ese día, una de ellas dijo que cuando llegó al negocio, Solís estaba llamando a la policía, y le pidió que la ayudara a llamar también, porque Domínguez la estaba molestando. Luego, cuando la joven entró al negocio y fue a la cocina para preparar las milanesas que le solicitó su otra amiga y clienta, la expareja la atacó. Ambas mujeres contaron también de hechos de violencia previos ejercidos por Domínguez contra Solís.

"Ezequiel fue el principal sospechoso, era una persona muy violenta, siempre lo fue. Y no dejó vivir a mi hija nunca en paz, no la dejó hacer su vida después de que se separaron. Siempre la molestó. La manejaba psicológicamente, la maltrataba psicológicamente. Y bueno, es lo que queríamos, que él quede adentro y que tenga prisión perpetua. Es lo que nosotros queríamos. Así que estamos conformes con la decisión del juez", expresó la madre de Jésica tras conocer la sentencia.



Margarita Herrera contó además que su hija nunca quiso hacer una denuncia contra Domínguez "porque no quería perjudicarlo". "Por eso esto sucedió, si no ella seguramente hubiera estado con protección porque él era muy violento", relató.

Respecto a la absolución de Farfán, la madre dijo: "queríamos que se la condene porque nosotros sentíamos que alguna participación tuvo pero, bueno, quedó en libertad".



En los alegatos, la fiscala Poma mencionó que Solís y una amiga llamaron a la policía cuando Domínguez se encontraba en el domicilio y antes de que la atacara, consultada por esta situación, la madre dijo que "la policía demoró mucho en llegar". Consideró que si llegaban antes "hubieran podido evitar esto",

En cuanto al acceso a la Ley Brisa, que aporta un monto mensual equivalente a la jubilación mínima para hijos e hijas de las víctimas de femicidio, Herrera dijo que el niño de Jésica ya ha podido acceder a este derecho y que la hermana de la joven se hizo cargo de su crianza.

Por otro lado, dijo que la familia no recibió acompañamiento de los organismos estatales. "Yo con la única que siempre tuve contacto fue con la fiscal(a), que fue la que me orientaba o me decía cómo iba todo. Una excelente persona. Es con la única que yo tuve trato. Me recibió las veces que yo vine, si no me atendía ella, me atendía la secretaria. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ella que llevó el caso", expresó.

"Discriminación a los hombres"

La defensora pública que representó a Domínguez, Marina Bouhid, alegó un homicidio por emoción violenta y pidió una condena de 3 años de prisión condicional. Aunque no realizó un planteo formal de inconstitucionalidad, la funcionaria dijo que la "reforma" del Código Penal, que introdujo los agravantes por crímenes de género y prevé la prisión perpetua, va contra la Constitución y el mandato de que "las personas somos iguales ante la ley". "Ante los hombres se hace una discriminación", afirmó.

Ese planteó de la defensora le valió la réplica de la fiscala Poma, quien le señaló la falta de perspectiva de género, obligatoria para todxs lxs funcionarixs de los tres poderes del Estado. La fiscala explicó que la normativa que contempla los derechos de las mujeres está protegida por la Constitución Nacional y que los tratados y convenciones internacionales como la de Belém do Pará tienen rango constitucional.

"Voy a pagar"

Pese a los intentos de la defensora para que no fuera preso, Domínguez optó por manifestar sus últimas palabras antes de que el Tribunal pasara a deliberar.

"Estoy de acuerdo con la Fiscalía. No hay razón para matar a una persona. No existe explicación en el mundo", expresó. "Déjeme, yo voy a pagar", le dijo entre llantos al presidente del Tribunal.

Domínguez también pidió perdón a Farfán, con quien tiene una hija, "yo no sabía que ese día iba a matar", se excusó. "A la familia de Jésica, perdón; a mi hijo, lo más importante en mi vida", expresó. "Perdón a mi familia, por el daño que causé a todos", pidió.