El director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Nicolás Trotta, afirmó este viernes, horas después de la clase magistral de Cristina Kirchner en La Plata, que la vicepresidenta “es la figura que mayor adhesión y pasión” tiene en el movimiento nacional y popular.



Consultado sobre una posible candidatura de CFK, Trotta apuntó que un eventual anuncio “era la expectativa que tenían muchos compañeros". "Cristina no tomó una decisión. Creo que algunos interpretan sus mensajes como una expectativa”, sostuvo. En el acto, la vicepresidenta insistió en que no será candidata a presidenta en las elecciones 2023: "No, no, presidenta no", lanzó ante la multitud en el Teatro Argentino de La Plata. "No se hagan los rulos", sintetizó luego.

En este contexto, reconoció que en el Frente de Todos son “conscientes que es Cristina la figura que mayor adhesión y pasión genera”. “Y algo importante que plantea, tenemos que tener la posibilidad de dialogar con más sectores políticos”, puntualizó.

Así, para el exministro de Educación el oficialismo debe “tener en claro las decisiones políticas que tienen que tomar los argentinos y argentinas si quieren resolver problemas estructurales”. "Si no es Cristina la candidata, será ella quien la plantee la agenda, como ocurrió en 2019", sostuvo.

Además, Trotta recordó que durante su paso por el Ministerio de Educación en la gestión de Alberto Fernández tuvo "tensiones con el Presidente" por la "toma de decisiones". "La reacción no fue positiva", dijo. "Se han postergado decisiones importantes", insistió, y señaló que la decisión "más condicionante" fue el esquema de negociación con el FMI.

La Escuela Justicialista Néstor Kirchner

Por otro lado, Trotta habló sobre la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, explicó que la idea fue construir un espacio que “englobe colectivamente” a todo el Partido Justicialista a lo lago y ancho del país.

Por eso celebró que haya sido Cristina quien diera la primera clase magistral de la institución, que “pretende ser reflejo de lo que fue la Escuela Superior Justicialista cuando comenzaba la década del 50”. Escuela “de la cual Perón y Evita fueron protagonistas de muchas charlas magistrales”.

Además, sobre la EJNK explicó: “No es un espacio electoral. Lo dejamos claro del primero momento. Debe trascender la coyuntura electoral. Sí es muy importante que participen diputados, concejales. Que sean pate tanto de esta dimensión de discusión de la agenda de cara al futuro”.

“Pretendemos que la escuela ayude a formular la unidad en el campo de las ideas de nuestro frente político. Creo que ese ha sido uno de nuestros mayores desafíos estos años”, finalizó.