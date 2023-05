El banco JP Morgan Chase anunció la compra de la mayoría del paquete accionario de First Republic Bank (FRB), en lo que significa otra réplica del tembladeral que provocó la quiebra del Silicon Valley Bank. La operación se realizó a través de una subasta que comandó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y fue aprobada este lunes, con lo que el JP Morgan dejó en el camino a otros ofertantes como el Financial Services Group y el Citizens Financial Group Inc.

First Republic Bank es la tercera institución de los Estados Unidos que quiebra y se suma a la caída del gigante europeo Credit Suisse, que tuvo que ser adquirido por UBS.

El FRB no pudo resistir la ola de rumores sobre su inestabilidad financiera y en el trimestre sufrió la salida de 100 mil millones de dólares en depósitos.

La cotización bursátil de la acción de FRB cayó un 97% desde el inicio del año en paralelo con los temores que existían sobre su continuidad. "El Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos", dijo Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase.

Del rescate a la venta

A mediados de marzo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había celebrado un paquete de rescate para el FRB de alrededor de 30.000 millones de dólares, que había sido ejecutado por un grupo de bancos entre el que estaba el JP Morgan, el Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, con aportes cada uno de 5 mil millones de dólares.

Finalmente, el JP Morgan se quedó con el FRB del que espera obtener una rentabilidad de 2.6 mil millones de dólares. Según informó el banco comprador, las 84 oficinas del banco fallido en ocho estados reabrirán como sucursales de JP Morgan Chase Bank a partir del lunes.

Tras el anuncio de la operación y a través de un vocero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que el sistema bancario del país norteamericano sigue siendo sólido y resistente.

Esta semana, el Tesoro definirá una nueva suba de la tasa de interés. La discusión está en el rango y se especula con un 0,25% o un 0,5%.