El Gobierno nacional y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) convinieron y firmaron la semana pasada un nuevo aumento del 5,5 por ciento paritario sobre los salarios de abril, aunque la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó por considerar la mejora "a la baja".



En este marco, la secretaria adjunta de ATE capital, Agustina Panissa, afirmó que la "situación es bastante preocupante".

"(Horacio Rodríguez) Larreta promete para Nación lo que no cumple en la Ciudad, que es que todos los trabajadores no sean pobres. Los trabajadores en relación de dependencia o contratados no están en buena situación y muchos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza", aseguró Panissa en diálogo con AM750.

"Desde ATE venimos denunciando que no es falta de presupuesto, sino falta de voluntad política en mejorar el empleo", sentenció.

Y agregó: "Según datos del Gobierno de la Ciudad, para no ser pobre hay que ganar alrededor de 191 mil pesos, y el sueldo de los empleados de Ciudad es de 116 mil pesos. Los sueldos son malos y a la vez hay muchos trabajadores precarizados", subrayó.

"Se habla de República y democracia y en la Ciudad no se cumple ni una cosa ni la otra, y mucho menos los derechos laborales", concluyó.