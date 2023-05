Roberto Mirabella anda recorriendo la provincia con un libro, su libro, bajo el brazo: Defender Santa Fe, una definición "artiguista" se entusiasma. Es su manera de hacer precampaña electoral en un año donde habrá que elegir nuevo gobernador de Santa Fe. Después de unos últimos días de intensas operetas donde el juego consistía en bajar y subir al candidato preferido, Mirabella sigue en camino, con una aspiración: liderar y profundizar el proceso de transformación de la provincia, ir más rápido, más lejos, más profundo. "Me daría mucho orgullo gobernar Santa Fe", dice a Rosario/12. Claro que primero deberá esperar el resultado final de la primaria en el peronismo santafesino y su lugar en el mundo.

-Es interesante el concepto de tu libro, “Defender Santa Fe”, de criticar la política porteña, es como volver a la vieja discusión no saldada entre unitarios y federales. Y entonces recordé la figura del brigadier Estanislao López.

-Recordé mucho su figura en el centro norte de la provincia. La palabra invencible se la debemos a López porque nunca le pudieron ganar una guerra (civil durante la independencia), fue una gran estratega, fue un gran dirigente que quería construir un país federal, tenía una mirada de la Confederación Argentina con los otros caudillos como Ramírez y Artigas, tenía algunos chisporroteos con dirigentes de Buenos Aires que después se dieron vuelta y se hicieron federales como el caso de Dorrego. La batalla del Gamonal, que fue la más sangrienta de todas, tapada por Buenos Aires, fue de una gran estrategia militar de López. Pero además fue el tipo que tenía en la cabeza la construcción de un país.

-Pero para la historia argentina la figura de López es como que queda relegada ante otros caudillos.

-El preámbulo de la Constitución nacional señala “los pactos preexistentes”, los que había firmado López, la primera Carta Magna del país fue la de 1819, el estatuto provincial de López.

-Tantos años han transcurrido y López sigue siendo apenas una pequeña figura histórica en Rosario.

-A la provincia como tal le cuesta construir su propia identidad, en cada localidad somos orgullosos de donde somos, somos rosarinos, santafesinos, cañadenses, rafaelinos…, nos cuesta vernos con una identidad propia en este pequeño país que es la provincia de Santa Fe, creo que en eso nos ayuda López, esa fue la discusión de cómo se armaba la patria hace 200 años.

-Cuando lanzaste tu libro hubo una frase provocadora a modo de prensa con destino porteño. Advertías del poder económico de la “república de Santa Fe”.

-Es una frase provocadora, es una frase artiguista. Creo que la crisis que tiene la Argentina tiene que ver, además de la economía, con la configuración de país. La ley de Coparticipación Federal, cómo se reparten los recursos públicos entre las provincias, es de 1988, de ahí hasta acá el nivel de concentración de los recursos del Estado nacional ha sido feroz cuando era una ley que tenía como espíritu tener un país más equilibrado y que las provincias más ricas ayuden a las pobres. Y no funcionó. Si Santa Fe fuera un país es para provocar este debate, esto es transversal a cualquier pertenencia política, me dicen “loco, ponemos tanto, generamos tanto, pagamos tanto y no vuelve un carajo”, y muchos seguramente estarán pensando en la independencia (risas). Lo que digo en el libro es que el modelo de desarrollo de Santa Fe se construye desde el interior productivo, no desde plaza de Mayo. Campo o industria es una falacia de plaza de Mayo. A mí me parece que es una buena frase para provocar el debate de lo que necesita la Argentina. Este nivel de concentración de los recursos para subsidiar a los que viven en barrio Recoleta en detrimento del interior del país no funciona más. Cómo explico que la provincia Santa Fe, que tiene un problema en seguridad, es la última en recibir este dinero, estamos en la mitad que Córdoba.

-Tu libro puede leerse también como la base de un programa de gobierno.

-Es muy generoso de tu parte (risas).

-También remarcás los logros importantes de la gestión de gobierno de Omar Perotti. ¿Explicame por qué tiene un alto porcentaje de imagen negativa?

-Hay múltiples razones, seguramente debe haber responsabilidades propias, errores de la gestión y de comunicación pero también hay factores no controlables. El impacto que tuvo la sequía en la economía Santa Fe impacta en el humor social en todas las economías regionales, como las quemas en las islas de Entre Ríos, la inflación. Noto un nivel de pesimismo, de desilusión, que se canaliza por algún lado en contra de, peligrosamente. Hay muchas variables para entender esta situación, pero aunque estuviésemos en otro estadio, con un montón de cosas resueltas, nunca un dirigente alcanza el 100 por ciento aceptable en consideración.

-Estamos entrando en una etapa electoral…

-El momento de la elección es el método para elegir al que gobierna, no es un método de legitimación política para todo el mandato. Eso es permanente, es todos los días.

- La gestión Perotti tuvo un lado positivo (obras públicas, fundamentalmente) y una lado B (inseguridad y destrato a docentes).

-Te doy mi mirada en educación: se universalizó la sala de cuatro, se revincularon 40.000 chicos nuevamente con la escuela, el Boleto Educativo Gratuito, se están haciendo 100 escuelas… Todo eso lo puede tapar la paritaria docente, la crisis de inseguridad.

-Las escuelas sin gas en invierno…

- Litoral Gas decide aplicar una normativa después de la pandemia donde se detectaron que había cerca de 600 escuelas que no cumplían la normativa desde hace 10 años. No era un problema de Perotti. Se acondicionó el 90 por ciento. Estamos pagando los platos rotos de algo que estaba detonado anteriormente.

-Cuando se habla de grandes obras, los socialistas que estuvieron en el gobierno reclaman derecho de autor.

-Hay un montón de cosas que se continuaron, te diría que el 95 por ciento, que venían de la gestión anterior. Era una responsabilidad del Estado no dejarlas abandonadas.

-¿Por qué se fracasó el gobierno en el tema seguridad?

-Es una pregunta fuerte.

-Escucho tu respuesta esclarecedora.

- Reconozco que si hubo cuatro ministros de Seguridad es porque no le pegamos al clavo. También hay que entender de dónde partimos, qué cosas se pudieron hacer y cuáles no, cuáles fueron los errores y cuáles no, ahora tenemos súper población carcelaria, había 6.900 presos ahora hay 9.300 en 3 años… Ahora nada alcanza, porque tenemos cada vez más órdenes desde las cárceles ordenando balaceras.

-Y un Estado que no tiene presencia de fuerte prevención en las zonas más vulnerables de Rosario, por ejemplo. Y con pibes “jugados”, sin mayores expectativas de vida que vender merca.

-Es más trágico, porque los pibes menores de 30 años le tienen miedo al futuro. No hay expectativas. Fijate lo que pasa hoy. Rosario tiene la tasa de desocupación más baja en cuarenta años y la gente no llega a fin de mes. ¿Cuál fue el ideario de peronismo? El trabajo. El ideario de la movilidad social era esa. Hoy el problema es que tengo trabajo y no me alcanza la plata, es una frustración muy grande todo ese combo.

-Hablemos de la justicia federal y las fuerzas federales.

-En el último mes avanzamos lo que tendría que haber sucedido hace tres años, como la oficina de lavado de dinero, si vos mirás los expedientes judiciales es increíble cómo ha atravesado el narcotráfico a todos; tener aparatología tecnológica para peritar un celular que se secuestraba lo dieron ahora, la estructura de la Justicia Federal, además de flaca, porque tiene 40 años, la mitad estaba vacante, recién ahora aprobamos los pliegos, nos llevó diez meses llevarla al recinto del Congreso, la agenda porteña es terrible. ¿Nosotros tenemos parte de responsabilidad? Obviamente, pero el padre de la criatura del narcotráfico no es Perotti. El padre de la criatura de los policías involucrados en los juicios a los narcos no es Perotti. En la causa Alvarado, de los 22 acusados siete eran policías de alto rango. Y esa fue la policía que recibió Perotti.

-En tu libro señalás que hay temas que trascienden una gestión de gobierno.

-Debe haber un acuerdo más maduro de la política. La reforma policial, la reforma de la escuela secundaria, la reforma de la Constitución provincial… va más allá de un partido, de una gestión, de un dirigente… deberíamos tener mínimos acuerdos de toda la clase política porque si no nosotros vamos a generar desilusión, pesimismo, falta de representantes y que la canalicen después expresiones anarco capitalistas como Milei.

-Todo indica que vas a oficializar tu candidatura a gobernador. No hay dudas sobre eso. ¿O sí?

-Yo recorro mucho la provincia, hablo con mucha gente, uno no puede defender lo que no conoce y lo que no se ama no se defiende, represento con mucho orgullo a Santa Fe, con lo cual me daría mucho orgullo gobernar Santa Fe. Ahora para mí los logros individuales son honores de un equipo, soy parte de un proyecto que está llevando adelante una transformación en Santa Fe, con errores, con cosas que no se hicieron, hay que ir más rápido, más lejos, más profundo para mejorar un montón de cosas. Lo que no creemos es que hay que ir para atrás ni cambiar de camino. En ese sentido me siento en condiciones de llevar adelante y ser parte de esto y muchos me invitan a que yo lidere la próxima etapa, pero no es una decisión individual. Creo que estamos también en un momento bastante trascendente en el país, de que no vuele por el aire. Hay una situación de mucho cansancio de los que se esfuerzan, trabajan y producen, nosotros somos un país anexado en lugar de integrado. El debate de fondo tiene que ver con un modelo de desarrollo que necesita la Argentina. Hoy no necesitamos ni rejuntes ni recetas importadas, no sé si algunos quieren replicar el centralismo porteño en Santa Fe, acá no necesitamos que Buenos Aires nos diga qué tenemos que hacer. Estamos hartos de la discriminación, de cómo lo que aportamos se va para allá y no vuelve o vuelve el 10 por ciento.

- ¿Vos serías el candidato del gobernador?

- Ese título lo podés poner el 13 de mayo después del cierre de las listas. Yo no dudo ni afirmo nada. Esa es una definición que toma un equipo. Vos me estás haciendo decir algo adelantando los tiempos, por qué no dejamos que los tiempos transcurran y se terminen oficializando las precandidaturas. Yo puedo ser una expresión de liderar y profundizar el proceso de transformación de la provincia. Para los peronistas la política es acción. Yo no entendí a la política como una aspiración personal, siempre me enfoqué en laburar en equipo.

- Muchos “compañeros” se están preguntando qué hará finalmente Marcelo Lewandowski. ¿Jugará en las PASO a intendente de Rosario, gobernador, se quedará en el senado de la Nación?

- Es una respuesta que debería dar él ¿no? Para mí es un compañero que se ha incorporado a la vida pública y a la vida política en 2019 y la celebro como todo el mundo que decide dar un paso y participar de los problemas que son colectivos en mi espacio político y fortalece nuestra democracia. Con Marcelo hemos compartido momentos en el año 2021, trabajando juntos, ahora no soy yo quien tiene que decir si tiene que estar acá o tiene que estar allá. Lo que nos falta a la política es tener una mirada integral, colectiva, los problemas colectivos se resuelven colectivamente, no hay un salvador.

-¿Estás de acuerdo entonces de que haya cuatro o cinco candidatos del PJ para la gobernación?

- Sí. Todos los que tengan vocación de participar que participen, nos hace más democráticos, nos hace mejores. ¿Por qué deberíamos coartar esa posibilidad? Si tenemos los mecanismos institucionales, lo más saludable es debatir, discutir y participar. Lo más importante es que no nos estilicemos entre nosotros.