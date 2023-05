En un material inédito de lo que será la serie documental de Netflix sobre su vida, el exjugador del Manchester United y Real Madrid y empresario del fútbol David Beckham contó detalles sobre la intimidad en su casa y su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) vinculado con el orden y la limpieza, que calificó como “agotador”.

Según un adelanto de la serie publicado en The Guardian, de la que se presentó un adelanto este jueves en Londres, el excapitán de la selección de Inglaterra y dueño del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos, dio detalles sobre su obsesión con el orden y la limpieza que lo mantienen despierto por la noche mientras su mujer -Victoria Beckham- y sus hijos.

"Cuando todos están en la cama yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta, me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos sucios", señaló. “Es agotador ir alrededor de cada vela limpiándola. Corto la cera de la vela, limpio el vidrio... esa es mi fobia, que haya una mancha alrededor del interior de una vela. Lo sé, es raro”, agregó.

Beckham ya había hablado sobre su TOC en otras ocasiones. “Tengo que tener todo en línea recta o todo tiene que estar en pares. POngo mis latas de gaseosa en la heladera y si hay una de más la pondré en otro armario en alguna parte. Todo tiene que estar perfecto”, había dicho en 2006 en una entrevista con la televisión británica antes de su retirada como jugador.

Documental de Netflix sobre la vida y carrera de Beckham

El documental, que se estrenará a finales de este año, cuenta con imágenes de archivo inéditas, así como entrevistas con el exfutbolista, su familia y amigos y otras personas importantes de su círculo.

“Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera. La serie contará con archivos no vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje. La serie está dirigida y producida por los ganadores del Premio de la Academia Fisher Stevens y John Battsek", había anunciado el exfutbolista en Instagram en julio del año pasado.





Qué es un TOC

Según los especialistas de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad (AATA) el TOC es una enfermedad neuropsiquiátrica que se estima que afecta a un 2 o 3% de la población y “se caracteriza por la irrupción de pensamientos, impulsos o imágenes incontrolables que se repiten en la mente y se vivencian como intrusivos e inapropiados”.

Hay distintos grados de severidad y, de acuerdo a los síntomas que se presenten, se puede tratar desde un comportamiento o rasgos obsesivo-compulsivos (COC) o un verdadero trastorno (TOC) que repercute desfavorablemente en uno o varios aspectos de la vida cotidiana de la persona que lo sufre.

El trastorno obsesivo compulsivo suele incluir tanto obsesiones como compulsiones, aunque pueden existir unas y no otras. Según la Clínica Mayo, las temáticas de las obsesiones suelen ser el miedo a la contaminación o a la suciedad, dudar y tener dificultades para tolerar la incertidumbre, necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas, pensamientos agresivos u horribles sobre la pérdida de control y el daño a sí mismo o a otros o pensamientos no deseados, incluida la agresión, o temas sexuales o religiosos

