La decisión de la Corte Suprema de la Nación de suspender 5 días antes las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan levantó alarma nacional y repudios en todo el país. A tal punto que para hoy se ha convocado en Rosario y en Santa Fe a sendas concentraciones populares para expresar el rechazo ciudadano a la intromisión del máximo órgano de Justicia en la vida institucional y democrática de dos provincias, en simultáneo con manifestaciones similares previstas en otras ciudades. A diferencia del PJ santafesino y los gobernadores de Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero que también cuestionaron el fallo de la Corte Suprema; el gobernador Omar Perotti no se expresó al respecto y evitó meterse en el barro judicial. No es la primera vez: Perotti no había firmado la nota de apoyo al inicio del juicio político a la Corte Suprema que motorizó el presidente Alberto Fernández, y tampoco había criticado la decisión de los supremos de ortorgarle fondos extra a CABA en desmedro de los recursos para la provincia de Buenos Aires.

Con la consigna "Mafia o Democracia", la Mesa Nacional del Partido Justicialista lanzó esta convocatoria y emitió un documento de repudio a la ofensiva del Poder Judicial en la institucionalidad política, y el Consejo provincial del peronismo adhirió con la firma de su titular, Ricardo Olivera.

En Rosario será a partir de las 17, en la plaza 25 de Mayo, en coincidencia con la tradicional ronda de los jueves por parte de las Madres. Y para las 17.30 está prevista otra concentración en la ciudad de Santa Fe, frente a la sede de Tribunales Federales, sita en 9 de Julio y Zaspe, señaló el diputado provincial Leandro Busatto, uno de los promotores de la manifestación.

"La Corte Suprema intenta gobernar nuestro país en las sombras de la República. No debemos permitirlo y por eso es muy importante participar activamente de la concentración desde cualquiera de los espacios en los que participemos: movimientos de Derechos Humanos, políticos, sociales, porque el deterioro de la institucionalidad en nuestro país es gravísimo", dijo la concejala Norma López, miembro de la mesa provincial del PJ.

"Hoy se cumplen 6 años del 2x1 –agregó, en alusión al fallo que pretendió liberar a los represores de la dictadura cívico militar–. Los mismos integrantes de la Corte intentaron liberar a los genocidas, y la movilización popular lo impidió. No es la primera vez: tengamos presente la persecución a Cristina, el lawfare, la manipulación de la investigación del atentado contra la vicepresidenta", enumeró.

La convocatoria del PJ se conoció ayer, luego de las declaraciones del presidente Alberto Fernández por cadena nacional, dirigidas en el mismo sentido de condena a la resolución del máximo tribunal federal. Distintas voces, desde la dirigencia hasta fuentes especializadas en derecho constitucional, asimilaron la validez del planteo judicial, pero en las formas y el momento que la Corte lo convalidó llevó a interpretarlo como un "zarpazo institucional" para impedir el probable triunfo del Frente de Todos en esas provincias, y su eventual efecto contagio en la campaña nacional.

El documento consensuado señala: "Advertimos que no es casual que la Corte, cuyos jueces están siendo investigados por la Cámara de Diputados, haga lugar a pedidos de la oposición y tome esta decisión en provincias donde el peronismo, con su modelo de desarrollo e inclusión, tiene el apoyo de las mayorías".

La lectura de quienes llaman a manifestarse esta tarde relaciona el fallo de la Corte con los objetivos de Juntos por el Cambio y el establishment de medios de comunicación.

"Queda tan a la vista –prosiguió Norma López en diálogo con este diario–, son tan burdos en sus acciones, que eligen de vocera a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que a las pocas horas de que la Corte anunció que suspendía las elecciones en dos provincias, ella misma reivindicó y dijo 'pudimos hacerlo juntos'".

"Por qué no dejaron que se utilizaran otros mecanismos si había situaciones por cambiar en estas provincias para llegar a elecciones. Lo peor de todo es que utilizan el aparato de la Suprema Corte junto con el aparato de Cambiemos y sus funcionarios, más las dádivas que muchos recibieron de jueces y fiscales para que con los medios de comunicación hegemónicos generar un estado de sensación colectiva de que todo lo que significa movilizaciones populares no sirve, que la gente tiene otros problemas en su mente", continuó la dirigente peronista, en velada alusión al escandaloso viaje de jueces, fiscales, y un miembro del equipo de Horacio Rodríguez Larreta, a Lago Escondido, a la estancia del millonario Joe Lewis, y a cuenta de directivos del Grupo Clarín.

"Es claro que sí, la gente tiene otros problemas, y muchos de esos han sido generados por la Corte. ¿Por qué acaso este tribunal no interviene cuando las corporaciones generan corridas cambiarias, siendo que eso afecta de lleno al bolsillo del trabajador y la trabajadora. Es una vergüenza lo que la Corte está haciendo, y debemos impedirlo", ratificó.

El colectivo de DDHH en Rosario sumó su llamado a la manifestación. Mario López, de la Ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo, dijo ayer en La Siesta Jugada, por radio Nacional Rosario Fontanarrosa: "La Corte Suprema es el organismo que más vulnera los derechos humanos en el país. Estas decisiones están completamente alejadas del espíritu democrático y popular", señaló. "Es la misma Corte Suprema que sostiene presos políticos, la misma que puede tolerar que se arme una causa con fotocopias solamente, o que puede proscribir candidatos y puede atacar la voluntad popular", concluyó.