Luego del acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta por las candidaturas porteñas y bonaerenses, Patricia Bullrich ya no puede demorar más la definición de quién será su candidato a gobernador. Con el pacto que sellaron con el jefe de Gobierno, él llevará a Diego Santilli y su adversaria deberá elegir un contendiente entre cuatro posibles candidatos que hasta ahora se postulan. En el entorno de Bullrich indican que el anuncio será en los próximos días, posiblemente antes del 25 de mayo cuando Bullrich tiene pensado anunciar a un compañero de fórmula sobre el cual todavía no hay pistas. El verdadero problema para Bullrich es cuando escoja a uno, que no se le vayan los otros tres.

Hasta ahora, Bullrich mantenía en suspenso a los tres posibles candidatos a gobernador: Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre. Desde que se bajó María Eugenia Vidal de la competencia presidencial, se le sumó un cuarto pretendiente: Cristian Ritondo. Los otros tres recelan de su llegada a destiempo. Y Bullrich tiene que tomar una decisión que requerirá más que discursos de halcón, una muñeca política para no perder a nadie.

La llegada de los tres

Nestor Grindetti es hoy el que está unos puntos arriba del resto en la consideración de la precandidata presidencial, lo que no significa que ya lo haya elegido. Hombre de Mauricio Macri -viene del holding familiar, se reconvirtió en político full time, lo invitó al ex presidente a recorrer el conurbano cuando nadie se animaba-, también parte de la conducción de Independiente desde la salida del fugaz Fabián Doman e intendente de Lanús en uso de licencia, Grindetti sería una opción arriesgada, por todos los frentes que tiene abiertos en este momento (sobre todo, el futbolístico).

No obstante, su elección sellaría a fuego el pacto que Bullrich tiene con Macri. Este diario consignó en su momento que el apoyo de Grindetti a la candidatura de Bullrich presagió la decisión de Macri de no competir. Así que Grindetti no es cualquier candidato.

De los tres de Bullrich, es también el que mejor relación tiene con Cristian Ritondo y el que podría fácilmente integrar una fórmula con él. Ritondo imagina que sería Ritondo-Grindetti, pero ¿y si Bullrich le propone un Grindetti-Ritondo?

Javier Iguacel fue el primero al que Bullrich ungió como un posible candidato. El intendente de Capitán Sarmiento también es un hombre de relación cercana con el ex presidente (fue funcionario de su gobierno y estuvo a cargo de generar nada menos que la causa de Vialidad). También podría ser una buena opción para la presidenta del PRO en uso de licencia, si quiere fortalecer el perfil halcón.

Joaquín de la Torre, en tanto, es la opción peronista. Fue funcionario en el gobierno de Vidal e intendente de San Miguel. Es quizás del que Bullrich debe cuidarse más si no lo elige, dado que hay fuertes rumores de que rompería el espacio para irse con Javier Milei. Sobre todo, si el elegido fuera Ritondo.

El recién llegado

Cristian Ritondo era hasta hace poco precandidato bajo la escudería Vidal. Con la caída de ese blasón, se mudó rápidamente bajo el ala de Bullrich. En su entorno, dicen que las negociaciones están avanzadas para que sea el candidato, pero que el principal problema que enfrenta Bullrich es cómo bajar a los otros tres. En el entorno de Bullrich, no confirman nada de esto: dicen que Ritondo no tiene menos chances por ser un recién llegado, que tiene las mismas que los demás. Pero que tampoco es el favorito del momento.

Con Grindetti, efectivamente, hace tiempo que Ritondo comenzó a tejer una alianza que podría llevar a una fórmula, aunque también podría aceptar a cualquiera de los otros dos, si es una condición que Bullrich lleva la negociación. ¿Y si no es elegido? Según dicen en su entorno, simplemente no competirá.

La hora de la verdad

"En los próximos días", dicen en el entorno de Bullrich cuando se pregunta cuándo anunciará la decisión. "Se cocina a fuego lento", dicen. La traducción: hacen falta muchos cafés todavía y muchas negociaciones para hacer el anuncio sin que haya heridos. La fecha límite autoimpuesta es antes del 25 de mayo, cuando la precandidata del PRO quiere anunciar su compañero de fórmula. Sobre quién será este último no hay pistas: se le cayeron varias opciones, comenzando por Alfredo Cornejo que se perfilaba para ese rol hasta que decidió competir por la gobernación de Mendoza.

El anuncio del candidato a gobernador tendría que ser unos días antes. Los dirigentes imaginan que los juntará a los cuatro para anunciarles quién será. El tema es que a los otros tres les tiene que ofrecer algo en compensación: uno puede completar la fórmula bonaerense, aunque esto cerraría la posibilidad de sumar a un radical en ese puesto. Los otros dos, habrá que ver qué esfuerzo de creatividad tiene Bullrich para ellos.