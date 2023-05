El Tribunal Electoral de Santa Fe aprobó este martes el "voto joven" en la provincia y cerca de 60 mil votantes entre 16 y 17 años podrán participar en los próximos comicios provinciales.

El "voto joven" fue aprobado por el organismo presidido por Daniel Erbetta, a partir de una presentación de los legisladores provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del Partido Igualdad.



La diputada Donnet, la legisladora más joven en la historia de la provincia, celebró la medida a través de Twitter. “Tenemos voto joven en Santa Fe. Felicitaciones a las juventudes que lucharon para revertir esta situación de discriminación y acompañaron. Enorme alegría porque Santa Fe tiene una vergüenza menos y un derecho más”, escribió.



La provincia realizará las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales el domingo 16 de julio y las generales serán el 10 de septiembre. A estas dos fechas se le sumarán el 13 de agosto (primarias) y el 22 de octubre (generales) que se eligen a los candidatos presidenciables.

Qué dice la resolución aprobada por el Tribunal Electoral santafesino

“No es justo ni lógico que no puedan elegir a autoridades locales de su propia provincia”

En su resolución, el Tribunal dispuso “la incorporación en el padrón electoral de la provincia para participar en las elecciones provinciales y locales a las personas que hubieran cumplido 16 años, inclusive, en las condiciones establecidas en la Ley 346, según modificación Ley 26.774”.Entre sus fundamentos, el Tribunal señala que ", totalmente fuera de tiempo, por el cual un joven de 16 o 17 años puede decidir la elección de Presidente, senadores y diputados nacionales", pero "le impide ejercer derechos políticos para elegir el responsable de la ciudad o comuna en la que habita, convive y se desarrolla".El procurador general de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Baraguirre, había emitido previamente dictamen de la resolución por lo que solo restaba que el Tribunal Electoral se expidiera para permitir el sufragio de los más de 60.000 jóvenes en Santa Fe.

Previamente, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, había reiterado su reclamo por el voto joven en la apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial del 1º de mayo pasado.

"No es justo ni lógico que hace una década (los jóvenes de entre 16 y 18 años) estén habilitados para elegir presidentes y legisladores nacionales, pero no al gobernador, intendente y legisladores de su propia provincia y localidades. Vamos a ser a este camino la última provincia en incorporar este derecho para los jóvenes", había remarcado.

En los últimos días, el mandatario precisó que "uno de los principios de la democracia" es la expresión de la ciudadanía en las urnas y “el voto de los más jóvenes incrementa la participación electoral”.

La ley 26.774 que reconoce el derecho de los jóvenes de 16 y 17 años a votar en las elecciones nacionales está vigente en la Argentina desde el 31 de octubre de 2012. Sin embargo, no es un voto obligatorio, de modo que si deciden no participar en el proceso electoral no pueden ser sancionados.

Seguí leyendo