“Nos hemos hecho todos un poco hinchas de Gimnasia desde lo que revolucionó Diego”. Así comenzó la charla con Silvana Villalobos, flamante entrenadora de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien debutó con un empate en el clásico ante Estudiantes por 2 a 2 el pasado domingo.

El año pasado había tenido conversaciones con el club platense pero todavía tenía cuestiones que solucionar en Mendoza, ya que dirigía al conjunto masculino Rodeo del Medio y al femenino Las Pumas que habían logrado clasificar al torneo federal. “Esto es un gran desafío para mí. Cuando hablé con la gente de Gimnasia y vi el apoyo que le daban al fútbol femenino no tuve que pensar más. La predisposición de las jugadoras y el cuerpo técnico es increíble. Hoy decir que soy la primera entrenadora de fútbol femenino del Lobo, me hace feliz”, afirmó Villalobos.

La primera mujer en dirigir a un equipo masculino

En 2018 la convocaron para Boca de Bermejo de Mendoza, luego estuvo en Leonardo Murialdo y desde 2021 en Rodeo del medio.

Sobre qué significó para ella ser la primera en dirigir equipos masculinos de AFA, la mendocina comentó: “Para mí fue un orgullo grandísimo ser una mujer dirigiendo varones, Si le cortan la cabeza a los entrenadores varones imagínate si no me iban a estar esperando a mí para eso. Eso era parte del desafío y del crecimiento para mí”.

Villalobos espera no ser la única en haber tenido esa posibilidad y cuenta sobre algunas situaciones incómodas que tuvo que vivir en aquel momento: “Me pasó que dos dirigentes se levantaran el día de la presentación y que dijeran que no estaban de acuerdo en que dirigiera una mujer y también que dos jugadores se fueran del plantel. Después volvieron todos, se equivocaron y lo hablamos. Me han llamado jugadores para que los tenga en cuenta, eso significa que el trabajo que una está haciendo es importante”.

La evolución del fútbol femenino

Silvana Villalobos debutó en el clásico en el que Estudiantes y Gimnasia empataron 2 a 2. El encuentro se jugó en el predio de City Bell y no en el estadio del Pincha como se esperaba, ya que en el último tiempo varios clubes están abriendo el estadio principal para que el fútbol femenino pueda tener los mismos derechos que el masculino. Sobre la situación del deporte, la flamante entrenadora sostuvo: “No está creciendo tanto en cuanto al profesionalismo como todas esperamos, pero está avanzando. Yo me encuentro en un club que da todo por el fútbol femenino. La evolución es importante, fíjate como ascendió Belgrano y llenó un estadio. No nos van a frenar más, no nos van a parar. Ahora me toca como entrenadora pero sino estaría ligada al fútbol de otra manera para que en algún momento todas podamos vivir de esto tan hermoso”.





A dos meses del Mundial

La Selección femenina participará por cuarta vez de una Copa del Mundo. Será entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Nueva Zelanda y Australia. El conjunto de Germán Portanova compartirá grupo con Italia, Sudáfrica y Suecia y buscará por primera vez pasar a los octavos de final de un Mundial.

En Francia 2019 Argentina empató con Japón, perdió con Inglaterra e igualó con Escocia en el histórico partido que remontó un 0-3 en los últimos veinte minutos del partido.

Villalobos también hizo referencia al presente del combinado nacional: “Argentina cada vez evoluciona más en cuanto al apoyo y la infraestructura. Siento que Germán (Portanova) está haciendo las cosas muy bien. Las chicas han evolucionado al jugar afuera. Hasta el mundial anterior faltaba que fueran más atrevidas. Creo que el 3-0 que se remonta 3-3 salió de adentro de las jugadoras y si nos daban dos minutos más lo ganábamos 4 a 3. Era hora de que dejáramos de respetar a las potencias porque esa es la única forma de saber en qué nivel estamos”.

La relación con Estefanía Banini

Villallobos formó a jugadoras como Gimena Blanco, Chiara Singarella y la mediocampista del Atlético Madrid, Estefanía Banini. “Estoy en conversación constante con Estefi. Cuando jugamos el primer nacional con 15 años, ella salió como revelación. He tenido suerte de sacar tantas jugadoras importantes. Me siento orgullosa y feliz porque las veo y sé que crecieron conmigo porque me escucharon y se la jugaron en un momento que era difícil. Ver a Estefi en este nivel me acaricia el alma. En mi placard tengo todas las camisetas de mis jugadoras y ese sentido de pertenencia no me lo quita nadie. Si ella decide dejar la Selección seguramente va a recibir un llamadito mío”, concluyó la entrenadora de Gimnasia que quiere llevar al Lobo a lo más alto.