La subasta de obras de arte y una gala en Nueva York lograron recaudar cerca de 6 millones de dólares que se destinarán a restaurar la casa natal de la diva del soul y militante de derechos civiles Nina Simone, ubicada en Carolina del Norte, según anunciaron los organizadores.



"Este nuevo financiamiento hará avanzar de forma significativa nuestro proyecto de concluir la restauración completa de la casa y de su exterior", manifestó Brent Leggs, director del programa para proteger el patrimonio afroestadounidense del National Trust for Historic Preservation.

Se trata de un resultado muy superior a las previsiones iniciales que eran recaudar unos 2 millones de dólares. "Gracias a esta inversión, vamos por buen camino para abrir las puertas a los visitantes en 2024", precisó a la agencia AFP.

La subasta on line, que se inició el 12 de mayo, terminó el lunes con 5,38 millones de dólares, a los que se suman otros 500.000 recaudados en una gala el sábado, explicó la galería de arte Pace que organizó la venta con la casa de remates Sotheby's.

La casa de Nina Simone

La modesta vivienda de 60 metros cuadrados de tres ambientes, con un porche en la entrada y fachadas de madera pintadas en blanco, está ubicada en Tryon, en la campiña de Carolina del Norte, en el sudeste de Estados Unidos.

Nina Simone pasó sus primeros 17 años en esta casa que, con el correr del tiempo, del olvido y del abandono, se deterioró tanto que estuvo a punto de ser demolida.



En 2017, la compraron los artistas Julie Mehretu, Ellen Gallagher, Rashid Johnson y Adam Pendleton por 95.000 dólares para evitar que cayera en el olvido.

Una obra de Julie Mehretu, titulada "New Dawn, Sing (for Nina)", fue adjudicada en 1,6 millones de dólares en la subasta, donde se pusieron en venta once cuadros. La iniciativa contó con el apoyo de la campeona de tenis Venus Williams.

Un sueño frenado por el racismo

Nina Simone, cuya canción "Mississippi Goddam" integró los himnos del movimiento Black Lives Matter, tuvo una relación difícil con Estados Unidos, donde nació en 1933, durante la segregación racial.

En la casa de Tryon, donde vivió sus primeros años con sus padres y sus hermanos y hermanas, la pequeña Eunice Waymon -su verdadero nombre- se impregnó de música y empezó a tocar el piano a los tres años.

Pero su sueño de convertirse en pianista clásica se topó con el rechazo a admitirla del conservatorio de Filadelfia, lo que siempre atribuyó al racismo.

En los años 60 empezó su lucha por los derechos cívicos de los afroestadounidenses y terminó instalándose a vivir en Europa, donde falleció en 2003 en el sur de Francia.

