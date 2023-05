El acertijo

Dos albañiles se reparten 100 ladrillos en dos partes, no exactamente iguales, pero semejantes. El primero los va disponiendo en hileras de 5 ladrillos, y el segundo los coloca en columnas de 7 ladrillos. Cuando terminan su montón al primero le quedan dos ladrillos sin colocar, y al segundo le han sobrado 4, ¿cuántos ladrillos había tomado cada uno?

Respuesta: Por lo que hace a los restos, serían posibles tres soluciones: 82-18, 47-53, 12-88. La desigual distribución impide las soluciones extremas. Por lo tanto, 47-53 es la respuesta correcta.

Cuál Es?

Una imagen falsa de una explosión en el Pentágono en Estados Unidos se volvió viral brevemente en internet durante el martes y provocó una caída de diez minutos en los mercados. La imagen, que muchos observadores sospechan que fue generada por Inteligencia Artificial (IA), mostraba una inmensa columna de humo saliendo del Pentágono y fue difundida por varias cuentas en redes sociales, lo que obligó al Departamento de Defensa a señalar públicamente que no existió tal explosión. "Podemos confirmar que este fue un informe falso y que el Pentágono no fue atacado", dijo un vocero de la secretaría del Departamento de Defensa. El Departamento de Bomberos de Arlington, en el estado de Virginia, también reaccionó y publicó en las redes sociales un mensaje asegurando que no hubo ninguna explosión o incidente en el Pentágono o cerca de él.

El número

72 millones de dólares aportaron las exportaciones de productos avícolas en el primer trimestre de 2023, un 6,8 por ciento menos que en el mismo período de 2022, según informó la consultora IES. En cantidades la caída llegó al 14,8 por ciento. La diferencia entre valores y cantidades se debe a un aumento interanual del precio medio de un 3,2 por ciento. La baja en las exportaciones se debe a las medidas tomadas por el SENASA ante la alerta del aumento de casos de gripe aviar.

Debate

Desde esta semana, profesionales, docentes, agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA inician un debate que se va a extender todo el 2023 sobre la Economía argentina. El martes 30 de mayo, desde las 19 hs en el Salón de Uso Múltiples del primer piso en la Sede de Córdoba 2122 darán inicio al Ciclo de charlas la presidenta del Banco de la Nación Argentina Silvina Batakis y el Coordinador del Plan Fénix, el profesor Alberto Muller.



El dato

Las operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires registraron una suba de 7,2 por ciento en abril respecto de igual mes del año pasado, de acuerdo con un informe difundido por el Colegio de Escribanos porteño. El mes pasado se realizaron 2.750 escrituras de compraventa, frente a las 2.565 del mismo mes del año anterior. El monto medio de las operaciones concretadas, en tanto, fue de 22.795.552 de pesos, equivalente a 101.938 dólares; con lo cual subió 39,6 por ciento en un año en pesos y en moneda estadounidense bajó 25,9 por ciento.

Tecno

Apple prohibió el uso a ChatGPT entre parte de sus empleados. El gigante tecnológico estadounidense ha optado por esta restricción, que también afecta a otras aplicaciones de inteligencia artificial (IA), por temor a que se filtren datos confidenciales, según documentos a los que ha tenido acceso 'The Wall Street Journal'. La medida también limita el acceso a Copilot, un programa del desarrollador de software GitHub que automatiza la composición de código informático. Ambas restricciones afectan directamente a Microsoft, propietaria tanto de GitHub como de parte de OpenAI, la compañía que ha creado el famoso ChatGPT.

Internet

El regulador de datos de Irlanda impuso a Meta la mayor multa europea de la historia por vulneración de la privacidad. Los 1.200 millones superan a los 746 con los que fue sancionada Amazon en 2021, también por asuntos relacionados con la privacidad. La sanción es por la falta de garantías de seguridad para los ciudadanos europeos en el traslado de sus datos a EE UU. Como otras grandes tecnológicas, Meta tiene su sede europea en Irlanda, con lo que sus organismos nacionales se encargan de la regulación.