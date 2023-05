Este miércoles desde las 16 Sevilla y Roma se enfrentarán en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, por la final de la UEFA Europa League. Por qué canal pasan el partido, cómo verlo online en vivo, los futbolistas argentinos y las probables formaciones de José Luis Mendilibar y José Mourinho.

Sevilla en LaLiga y la Copa del Rey

Sevilla terminó LaLiga de España en el puesto 11 con 49 puntos tras 13 victorias, diez empates y 14 derrotas. El conjunto españo no solo no logró clasificar a competencias internacionales, sino que llegó a verse comprometido con el descenso en un tramo de la temporada. Tras el mal arranque de Julen Lopetegui llegó Jorge Sampaoli, pero las cosas no mejoraron y fue José Luis Mendilibar quien logró torcer el rumbo.

De esta manera, está obligado a ganar en Budapest si es que quiere competir fuera de España la próxima temporada (clasificaría a la Champions League). A pesar del mal año, Sevilla se mantuvo con vida en su competencia preferida, la Europa League, de la cual es el máximo ganador histórico. Por su parte, en la Copa del Rey llegó hasta cuartos de final, donde cayó 2 a 1 ante el Osasuna.

Sevilla en la Europa League 2022/2023

Sevilla llegó a la Europa League tras finalizar en el tercer puesto del grupo G de la Champions League, con solo 5 unidades, por debajo del líder Manchester City y el escolta Borussia Dortmund y por encima del Copenhague.

Ronda preliminar eliminación

Ida: PSV 2 vs Sevilla 0

Vuelta: Sevilla 3 vs PSV 0

Octavos de final

Ida: Fenarbace 1 vs Sevilla 0

Vuelta: Sevilla 2 vs Fenarbace 0

Cuartos de final

Ida: Manchester United 2 vs Sevilla 2

Vuelta: Sevilla 3 vs Manchester United 0

Semifinales

Ida: Juventus 1 vs Sevilla 1

Vuelta: Sevilla 2 vs Juventus 1

Roma en la Serie A y Copa Italia

Roma terminó sexto en la Serie A con 60 puntos, producto de 17 victorias, nueve empates y once caídas, por lo que se aseguró la clasificación a la próxima Europa League, pero si se impone en la final de este miércoles podrá jugar la siguiente edición de la Champions League. Cabe recordar que los dirigidos por José Mourinho vienen de ganar la última Conference League. En la Copa Italia cayeron 2 a 1 en cuartos de final frente al Cremonese.

Roma en la Europa League 2022/23

Roma se metió en la ronda preliminar de eliminación tras ser escolta en el grupo C: sumó 10 unidades (tres ganados, un empate y dos caídas) y finalizó por detrás del Betis con 16 y encima del Ludogorets con 7 y el HJK Helsinki con 1.

Ronda preliminar eliminación

Ida: Salzburg 1 vs Roma 0

Vuelta: Roma 2 vs Salzburg 0

Octavos de final

Ida: Real Sociedad 0 vs Roma 0

Vuelta: Roma 2 vs Real Sociedad 0

Cuartos de final

Ida: Feyenoord 1 vs Roma 0

Vuelta:Roma 4 vs Feyenoord 1

Semifinales

Ida: Roma 1 vs Bayer Leverkusen 0

Vuelta: Bayer Leverkusen 0 vs Roma 0

Por qué canal pasan el partido y cómo verlo online en vivo

El encuentro será televisado por ESPN y transmitido a través de la plataforma Star+. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Las probables formaciones de Sevilla y Roma

Sevilla: Bono; Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Oliver Torres, Erik Lamela, Bryan Gil; En-Nesyri. DT: Mendilibar



Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham. DT: Mourinho.



Los argentinos en Sevilla y Roma: ¿juega Dybala?

Marcos Acuña fue expulsado en la vuelta de la semifinal ante Juventus, por lo que no podrá jugar la final. Por su parte, Erik Lamela, Gonzalo Montiel y Alejandro "Papu" Gómez estarán en el banco de suplentes.

Del lado de la Roma todos aguardan por Paulo Dybala. El pasado 24 de abril, por la fecha 31 de la Serie A en el partido ante Atalante, la Joya recibió una muy dura entrada de parte de su compatriota José Luis Palomino que le provocó una lesión en el tobillo izquierdo de la cual nunca pudo recuperarse al 100%. El propio José Mourinho confirmó en la conferencia de prensa de este martes que el futbolista está para jugar "20 o 30 minutos".

