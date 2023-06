Este martes un grupo de gobernadores arribará a la Ciudad de Buenos Aires para participar primero en el Centro Cultural Kirchner de un encuentro que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía Sergio Massa y el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro. Y luego, el miércoles, estarán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los líderes provinciales deberán tomar esta semana una definición clara sobre su postura de cara al armado electoral para las elecciones que se avecinan. El debate, por estas horas, sigue siendo sobre si avanzar o no en unas internas, pero todo es incertidumbre porque no se sabe quién será el candidato que consiga la bendición de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Faltan tan solo 18 días para el cierre de listas y la no definición tiene en vilo a todo el peronismo: empezando por los dirigentes más importantes hasta llegar al último militante de base.

"No estamos trabajando en ningún documento. Nadie habló con otro para apoyar candidatura alguna", contesta tajante a este diario uno de los gobernadores de la Liga, que quiere mantener en hermetismo los diálogos que están teniendo por privado los dirigentes provinciales entre ellos antes de la reunión del miércoles.



Algunos son más proclives a pedir una candidatura de unidad y otros a que haya PASO pero todos hablan de la necesidad de imprimirle federalismo a la o las fórmulas, porque los armados, caso contrario, terminan quedando muy acotados a la provincia de Buenos Aires. Además, quieren plantear que, en caso que la definición finalmente sea ir a una interna, que sus legisladores puedan ir enganchados a todas las boletas. La opción de ir por unas PASO, por más que el embajador Daniel Scioli y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi --ambos con respaldo del Presidente-- no dejan de insistir con eso, parece estar en la nada porque no hay ninguna mesa política que esté trabajando en cómo se harían.

"Es una posibilidad", respondió el catamarqueño Raul Jalil cuando le preguntaron ayer si estaba entre quienes piden candidato único. "Pero lo importante --agregó-- es que vamos a tener esta reunión, estamos trabajando para estar todos los gobernadores y gobernadoras del Frente de Todos y se va a discutir una estrategia, porque ya no quedan muchos días".



La primera parada de los gobernadores en suelo porteño será este martes en el CCK. Allí participarán de una actividad que organizó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, denominada “¿Qué Argentina queremos ser?”. Se tratará de un seminario que propone --según comentaron cerca del ministro-- "una instancia de debate acerca de los grandes desafíos futuros que enfrenta la Argentina ante las oportunidades estratégicas de crecimiento que surgen en el contexto geopolítico actual". Comenzará por la mañana, a las diez, y habrá distintos paneles a lo largo de todo el día hasta la noche. Más allá de eso no habrá una foto en la que se vea juntos a Fernández, Massa, De Pedro y los gobernadores. Todos formarán parte de distintos paneles.

A las 18 comenzará el "panel Federal con gobernadoras y gobernadores", en el que disertarán Alicia Kirchner de Santa Cruz, Axel Kicillof de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Saenz de Salta y Sergio Ziliotto de la Pampa. Junto a ellos sí estará el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, uno de los que suena como posible candidato a Presidente del kirchnerismo y que durante estos días estuvo recolectando apoyos para su posible lanzamiento. Al día siguiente se sumarán para la reunión del CFI otros gobernadores como Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Jorge Capitanich de Chaco, entre otros. Este último no termina de confirmar si su presencia será virtual o presencial porque está próximo a los comicios en su provincia. Allí se votarán las PASO el 18 de junio.

Otra parada importante para los gobernadores será el 11 de este mes, cuando finalmente se vote en Tucumán. Las elecciones habían sido suspendidas en esa provincia por la Corte Suprema, al igual que en San Juan. La presencia de Uñac tampoco está confirmada. El gobernador sanjuanino anunció este lunes que, ante la negativa de la Justicia para que él sea candidato, su reemplazo en la fórmula para ser gobernador será su hermano, el senador nacional Rubén Uñac. La justicia local le había dado un plazo que culminaba este martes para definir quién lo reemplazaría. Uñac finalmente lo anunció a última hora en una conferencia de prensa.

Mientras los gobernadores evalúan qué hacer en medio de la incertidumbre, los que suenan como presidenciables siguen su camino. Wado de Pedro camina sin parar con el objetivo de mejorar sus niveles de conocimiento en los poco más de 15 días que quedan para el cierre de listas. El ministro sería también el encargado de trabajar en lo que Cristina Fernández de Kirchner remarcó como "central" para estas elecciones --sea cuál sea el candidato del peronismo--: la construcción de un programa. Este lunes, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que estuvo en la reunión que De Pedro tuvo con los sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores, dijo que luego de aquella cena "quedamos en acercarle nuestro programa de 27 puntos de nuestra corriente, para darle un esquema dogmático a su propuesta". "En estos años 'Wado' no solamente tuvo una concepción federal sino que ha traccionado el federalismo desde los hechos", agregó el ministro bonaerense.

La duda principal gira en torno a qué ocurrirá si De Pedro no logra mejorar su nivel de conocimiento en estos días. Varios consideran que en ese caso la mejor opción sería que el candidato sea Axel Kicillof. El ministro resiste porque quiere ser reelecto en Provincia de Buenos Aires. Este lunes el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, realizó declaraciones en esa línea. Consideró que Kicillof "es el candidato que mejor mide y con mayores posibilidades de ganar las elecciones en la provincia, y tiene el apoyo de los intendentes". Al mismo tiempo lo despegó de una posible candidatura nacional: "a nivel nacional está por un lado (Daniel) Scioli y, por otro, (Sergio) Massa y 'Wado' (De Pedro)" como posibles precandidatos a presidente", remarcó.

Massa, en tanto, sigue en carrera. Ya de regreso a la Argentina luego de la gira por China --que compartió con el hijo de la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner-- está a la espera de una reunión con CFK en los próximos días y del congreso partidario del Frente Renovador, que tiene fecha para el 10 de junio. Allí puede haber novedades.