El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, partió este martes desde el Aeropuerto de Ezeiza en el marco del inicio de la gira del equipo nacional por Asia, en la que los campeones del mundo enfrentarán a Australia en Beijing, China, e Indonesia en la capital Yakarta, por la próxima fecha FIFA.

"Hicimos una lista pensando en los que creemos que están mejor para esta fecha. Son lindos partidos para jugar, un poco lejos, eso sí. La expectativa es ver a los chicos que vienen por primera vez, que sumen minutos y que se acoplen a los que ya están. Es una buena prueba", declaró Scaloni pensando en la renovación del equipo con los llamados de jugadores como Facundo Buonanotte.

"Desde que ganamos el Mundial estamos pensando en seguir compitiendo y hacer las cosas bien. Hay que tratar de no errar en las convocatorias. Australia es un rival muy difícil, ya lo vimos. Estuve hablando en Qatar con su entrenador. Tiene una idea buena y renovada, también convocaron jugadores jóvenes", agregó.

En cuanto al armado de la nómina, el entrenador confirmó la baja de Gonzalo Montiel por lesión en Sevilla y aseguró que difícilmente llegue un reemplazante por cuestiones de logística: "Vamos a valorar si sumamos a alguien. Estamos fuera de tiempo, es una fecha tan complicada para los viajes, que el jugador que podría venir, a lo mejor llega con lo justo. Seguramente nos quedemos así".

Sobre las expectativas por Alejandro Garnacho en la Selección mayor, Scaloni adelantó que los argentinos podrán ver a la promesa de Manchester United en cancha. "Que se acople al grupo, después analizaremos si juega de entrada o tendrá minutos. Es ilusionante como otros chicos jóvenes que tenemos. La idea es hacerlo jugar y ver cómo se asocia con sus compañeros", deslizó.

Por otro lado, se expresó sobre el futuro incierto de Lionel Messi: "Sinceramente no me preocupa, yo sé que al final van a jugar en lugares buenos. Lo que sí quiero es que sean felices donde estén y la pasen bien. Nosotros no nos metemos en las decisiones futbolísticas, sino que analizamos los rendimientos, más allá de la liga y los países".

Por último, Scaloni respaldó lo hecho por la Selección argentina Sub-20 en el Mundial: "Me dejó muy tranquilo cómo jugaron los chicos y cómo se brindaron. Quedaron eliminados de manera injusta. Es una buena imagen. Hemos visto las sorpresas que han dado los otros equipos (Israel, Nigeria, Corea), está todo muy parejo tanto a nivel mayor como juvenil".

"Nos deja satisfecho el laburo de Mascherano. Son chicos que estamos mirando y los valoramos como recambio para el futuro", sentenció.