La diputada nacional e integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Vanesa Siley, celebró este miércoles el avance en las acusaciones sobre los miembros de la Corte Suprema y explicó por qué convocaron la suprema Juan Carlos Maqueda a declarar en el marco de las investigaciones sobre la obra social del Poder Judicial.



“Ayer fue un día importante porque concluimos toda la primera etapa investigativa sobre la obra social. Citamos a uno de los jueces de la Corte Suprema, quien fuera el responsable de la obra social durante más 13 años”, empezó expresando la legisladora por AM750.

Además, Siley añadió que durante la investigación se pudo "observar que si bien hubo dos presidencias el responsable de la obra social fue Maqueda". "Es el responsable de todas las irregularidades". De los actos de abandono, de maltrato hacia los afiliados y sus familias”.

De todos modos, explicó que no es obligatorio para el juez de la Corte Suprema asistir a la comisión para hacer su descargo, sino que es tan solo una opción, en tanto la instancia decisiva será más adelante y en el Senado. “Es optativo. Es una facultad que tiene el denunciado de recurrir o no. Es una facultad en tanto no es derecho de defensa. No es en esta etapa acusatoria y de investigación”, precisó.

Y agregó: “En este momento se da el derecho a tener voz en el marco de la investigación. Este derecho se hace a través de esta citación. Se puede hacer a través de un escrito. O se puede no hacer nada”.

Iluminar lo oscuro

En tanto, Siley cuestionó en un nivel más general el funcionamiento de la Corte Suprema en general y aseguró que la actual es “peor que la menemista”, destituida en un juicio político ni bien asumió Néstor Kirchner.

“Esta CSJN ha tomado posesión del ejercicio de la función pública. Y lo hace a través del oscurantismo. Sacar a la luz, dejar en evidencia, hacer público, transparentar los manejos, las prácticas mafiosas, es de índole estratégico para poder desarmar esa toma de posición”, comentó.

Por eso, afirmó: “No puede manejarse de manera mafiosa y poco transparente, contrario al bien común. Tiene que trabajar para la gente, no para un sector político, que es Juntos por el Cambio, ni para los sectores económicos concentrados. Tiene que laburar para el pueblo”.